Consulta de Pacto Histórico para escoger candidato presidencial sí se llevará a cabo el próximo 26 de octubre: Registraduría

–Pese al fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá, la consulta del Movimiento Político Pacto Histórico para la escogencia de candidato a las elecciones de presidencia de la República sí se llevará a cabo el próximo 26 de

octubre, notificó este miércoles la Registraduría.

El anuncio fue hecho luego de un encuentro que sostuvo el registrador delegado en lo Electoral con los representantes legales de los partidos y movimientos políticos Colombia Humana, Comunista Colombiano, Polo Democrático Alternativo y Unión Patriótica, señaló la autoridad electoral en un comunicado.

El registrador delegado en lo Electoral aclaró que “la consulta fue solicitada por varios partidos, los cuales, dentro del término legal, es decir, el 26 de septiembre, ratificaron su intención de realizarla e inscribieron sus candidatos. Por lo tanto, la inscripción no es consecuencia de la medida provisional, sino de la solicitud de los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Comunista Colombiano”.

De igual manera, señaló que la consulta no se ha suspendido por ningún órgano judicial y, por esta razón, se debe avanzar en su organización logística. Este espacio de diálogo contó con el acompañamiento de delegados de la Procuraduría General de la Nación.