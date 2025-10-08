Cortes de luz este jueves 9 de octubre de 2025 en Bogotá, Soacha, Chía y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 9 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Chía y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino XVIII. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 85 sur a calle 87 sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio La Salle. De la calle 60 a calle 63 entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Chicó Norte. De la calle 92 a calle 94 entre carrera 18 a carrera 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Qüiba Bajo. Vereda Qüiba Bajo – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Ciudad Hayuelos. De la calle 19 a calle 21 entre carrera 77 a carrera 80 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio El Tintal Central. De la carrera 91 a carrera 93 entre calle 16 a calle 18 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio La Sabana. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 19 a carrera 21 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Ricaurte. De la calle 10 a calle 12 entre carrera 23 a carrera 25 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Los Ejidos. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 39 a carrera 41 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Pensilvania. De la carrera 31 a carrera 33 entre calle 9 a calle 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Sumapaz

Barrio Las Ánimas. Vereda Las Ánimas Bajas – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Las Auras. Vereda Las Auras – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Las Palmas. Vereda Las Palmas – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Las Sopas. Vereda Las Sopas – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Lisboa. De la calle 134 a calle 136 entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Tibabita. De la calle 188 a calle 190 entre carrera 7 a carrera 9 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Soacha Comuna 2, en Cundinamarca

Barrio La Cañada. De la calle 19 a calle 21 entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 3:45 p. m.

Barrio Las Ferias. De la carrera 29 a carrera 31 entre calle 55 sur a calle 57 sur – Desde las 7:15 a. m. hasta las 3:45 p. m.

Barrio Linconl. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 3:45 p. m.

Chía, en Cundinamarca

Municipio de Chía. Sector Fonquetá, de la carrera 0 a carrera 7 entre calle 5 a calle 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Cajicá, en Cundinamarca

Municipio de Cajicá. Vereda Río Grande – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.