Venezuela: Maduro despliega robusto ejercicio de «defensa, resistencia y ofensiva permanente» en su costa Caribe

–El presidente Nicolas Maduro activó en Venezuela desde la madrugada de este miércoles un robusto ejercicio militar de defensa, denominado ‘Independencia 200’, en los estados La Guaira y Carabobo, ambos con salida al Caribe, en el contexto del despliegue estadounidense y los bombardeos a pequeñas embarcaciones en aguas internacionales.

Maduro informó, a través de su cuenta de Telegram, que estos ejercicios comprenden la «activación integral de todos los planes de defensa, resistencia y ofensiva permanente». En ellos participan la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Milicia Bolivariana.

Las actividades se llevan a cabo en las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) de ambos estados, situados en el centro norte del país y cercanos a la capital venezolana.

Durante las acciones deberán cumplirse 27 tareas «para asegurar integralmente y proteger a La Guaira y Carabobo», indicó Maduro, tras precisar que irán «paso a paso, afinando la maquinaria del poderoso movimiento nacional por la defensa de la paz, la soberanía y el derecho al futuro».

Previamente, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, informó que se establecieron en La Guaira y Carabobo los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), que son instancias de planificación, coordinación e integración de los poderes del Estado, «ante el asedio que el imperialismo norteamericano ha intentado contra el país». «Venezuela toda se moviliza organizadamente», agregó.

Desde La Guaira, Cabello dijo que «el poderoso enemigo», con referencia a EE.UU., «enmascara actividades de golpes de Estado y cambios de régimen, detrás de supuestas operaciones de lucha contra el narcotráfico». Asimismo, reiteró que, si el combate al tráfico de sustancias ilícitas fuera la causa del despliegue militar estadounidense, los barcos estarían en el Pacífico y no en el Caribe.

Por su parte, el comandante de la ZODI Carabobo, Héctor José Cadenas Daal, informó que se preparan para «ejecutar la desconcentración de materiales y medios» que se encuentran en el Fuerte Paramacay, en ese estado. Esa unidad militar fue atacada en agosto de 2017 por un grupo de exmilitares y civiles apoyados por la extrema derecha que buscaban desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro.

En agosto, medios internacionales informaron sobre un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, supuestamente para enfrentar a los cárteles de la droga. Paralelamente, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano bajo la acusación —nunca sustentada— de liderar un «cártel de narcotráfico».

Tras el despliegue militar estadounidense, los cancilleres de bloques como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) han pedido que se respete la declaración de la región como una zona de paz.

Maduro sostiene que su país es presa de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un «cambio de régimen». (Información RT).