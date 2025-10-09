El mundo reacciona al acuerdo de alto el fuego en Gaza

–Una cascada de reacciones suscitó el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para implementar una primera fase del plan de paz propuesto por EE.UU, anunciado por el presidente Donald Trump. Benjamín Netanyahu: «Un gran día para Israel… Agradezco desde lo más profundo de mi corazón al presidente Trump y a su equipo por su dedicación a esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes. Con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todos nuestros objetivos y expandiendo la paz con nuestros vecinos».

Hamás: «Hacemos un llamamiento al presidente Trump, a los Estados garantes del acuerdo y a todas las partes árabes, islámicas e internacionales para que obliguen al Gobierno de ocupación a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo y le impidan eludir o retrasar la aplicación de lo acordado. Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano y que nos mantendremos fieles a nuestra promesa: nunca abandonaremos los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta que se logren la libertad, la independencia y la autodeterminación».

António Guterres, secretario general de la ONU: «Insto a todas las partes interesadas a que aprovechen esta oportunidad trascendental para establecer una vía política creíble que conduzca al fin de la ocupación, al reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y al logro de una solución de dos Estados que permita a israelíes y palestinos vivir en paz y seguridad. «Nunca ha habido tanto en juego».

Friedrich Merz, canciller de Alemania: «Nos alientan los acontecimientos en Israel. Es evidente que hay muchas posibilidades de llegar a un acuerdo con Hamás en las próximas horas».

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo: «Este es un momento crucial para la paz y la renovación en Oriente Medio y abre un camino que podría poner fin por fin al ciclo intergeneracional de violencia, sufrimiento y terror que han asolado la región».

Arabia Saudita: El país espera que «este importante paso conduzca a la adopción de medidas urgentes para aliviar el sufrimiento humanitario… lograr la retirada total de Israel, restablecer la seguridad y la estabilidad, e iniciar medidas prácticas para alcanzar una paz justa y global basada en la solución de dos Estados», reza un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Tayyip Erdogan, presidente de Turquía: «Quisiera expresar mi sincero agradecimiento al presidente estadounidense Trump, que ha demostrado la voluntad política necesaria para animar al Gobierno israelí a alcanzar el alto el fuego».

Keir Starmer, primer ministro británico: «Este es un momento de profundo alivio que se sentirá en todo el mundo, pero especialmente por los rehenes, sus familias y la población civil de Gaza, que han soportado un sufrimiento inimaginable durante los últimos dos años».

Anthony Albanese, primer ministro de Australia: «Tras más de dos años de conflicto, rehenes retenidos y una devastadora pérdida de vidas civiles, este es un paso muy necesario hacia la paz… Instamos a todas las partes a que respeten los términos del

plan».

Wiston Peters, ministro de Exteriores de Nueva Zelanda: «Este es un primer paso esencial para lograr una paz duradera. Instamos a Israel y a Hamás a que sigan trabajando para alcanzar una resolución completa». (Información DW).