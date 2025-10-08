Petro pide a mercenarios colombianos reclutados en Ucrania retornar al país: «Los están manejando como carne de cañón»

–Adjuntando un video en el que se evidencia el humillante tratamiento que se les da en Ucrania el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, pidió a los colombianos reclutados por las fuerzas militares ucranianas para combatir contra los rusos, retornar «de inmediato» al país.

Los compatriotas fueron retenidos luego de negarse a intervenir en el conflicto con Rusia y no han podido salir de Ucrania, a pesar de haber pedido la baja como mercenarios extranjeros en el Ejército de ese país.

En su mensaje, el mandatario colombiano asegura que a esos compatriotas «los están manejando como carne de cañón.

En el video que replica el presidente Gustavo Petro aparecen un grupo de personas vestidas con uniforme militar que protestan dentro de una habitación, en un lugar desconocido.

Los ucranianos tratan a los Colombianos como raza inferior. pido a los Colombianos mercenarios,, que los están manejando como carne de cañón, llevados por empresas guiadas. desde Miami, que regresen de inmediato al país pic.twitter.com/gGlDnGMMy9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

La semana pasada se viralizó en las redes sociales un registro hecho por el colombiano Enerlín Osten, en el que relató que a él y los otros mercenarios los tuvieron encerrados durante dos días en una «cárcel militar», de donde fueron trasladados hacia la frontera con Polonia para salir del país. Sin embargo, en el trayecto, fueron detenidos por fuerzas de Kiev y llevados a un lugar desconocido.

Añadió que les hicieron firmar documentos en una lengua que no dominan y no les pagan los salarios prometidos. «En la palabra ucraniana no se puede creer. Son muy mentirosos no nos pagan los sueldos que ellos dicen», expresó, denunciando, además, agresiones físicas por parte de militares ucranianos.

«Nos tienen prácticamente secuestrados. Ellos están armados, nos han tomado fotos de las que se les toman a quienes van a meter a la cárcel. Estamos viviendo la peor humillación por parte de las personas a las que venimos a ayudar y ahora no nos quieren dejar ir», aseveró Osten.

En el registro, además de la denuncia, Osten pidió la intervención del presidente Gustavo Petro.