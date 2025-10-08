Registrador desmiente a Daniel Quintero: «Todavía no hay decisión sobre la consulta de Pacto Histórico

–El registrador nacional, Hernán Penagos, negó este miércoles haber hablado con el precandidato Daniel Quintero y por supuesto, desmintió haberle señalado que la consulta de Pacto Histórico se realizará pese al fallo del Tribunal Superior de Bogotá. El funcionario aclaró que todavía no hay una decisión sobre el particular y que la Registraduría está evaluando los fundamentos legales y consecuencias del fallo judicial para definir si la consulta va o no va.

«No hemos recibido notificación oficial, pero con el equipo jurídico avanzamos en el estudio de esta decisión y pronto haremos un pronunciamiento», aseguró.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aclaró que la Registraduría Nacional evalúa los fundamentos legales y consecuencias del fallo judicial sobre la consulta del Pacto Histórico. "No hemos recibido notificación oficial, pero con el equipo jurídico avanzamos en el estudio de… pic.twitter.com/Hnr1sgCPmG — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 8, 2025

Esto fue lo que dijo Daniel Quintero:

La consulta popular del Pacto Histórico está vigente. https://t.co/uc1n4IRCOG — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 7, 2025

Dios está con el pueblo. Y el pueblo está con el Pacto Histórico. La Registraduría acaba de confirmar que el próximo 26 de octubre sí habrá consulta del Pacto Histórico. Otro intento fallido de la derecha para tumbar la consulta. pic.twitter.com/7yNGZMIMSw — Daniel Quintero ?? (@QuinteroCalle) October 7, 2025

En un comunicado que publicó la víspera, el registrador se limitó a señalar que todo estaba listo para realizar la consulta de Pacto Histórico sin hacer referencia al fallo del Tribunal Superior de Bogotá.

Estas fueron las precisiones:

Consulta Movimiento Político Pacto Histórico – 26 de octubre

Un total de 39.984.168 ciudadanos (20.542.339 mujeres y 19.441.829 hombres) podrán ejercer su derecho al voto durante la consulta del Movimiento Político Pacto Histórico, que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre.

La Registraduría Nacional instalará 13.405 puestos de votación, de los cuales 6.010 estarán ubicados en zonas urbanas y 7.395 en zonas rurales del territorio nacional, que estarán conformados por 20.000 mesas de votación aproximadamente.

El Registrador Nacional ratificó que, concluido el periodo de modificación de precandidatos para la consulta, fueron 520 los ciudadanos que quedaron postulados para participar. De estos, 517 quedaron postulados para la escogencia de

candidatos a las elecciones de Congreso de la República (373 a la Cámara de Representantes y 144 al Senado de la República) y tres para la escogencia de candidato a las elecciones de presidencia de la República.

De igual manera, informó que para esta jornada democrática se requieren alrededor de 152.291 jurados de votación. Entre el 9 y el 11 de octubre se realizarán los sorteos para la designación de los mismos y del 20 al 24 de octubre se adelantarán las jornadas de capacitación.