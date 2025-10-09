Bogotá rodará con disfraz en el Ciclopaseo Cosplay este domingo 12 de octubre

Foto: IDRD.

La Ciclovía de Bogotá se transforma este 12 de octubre de 2025, en un escenario lleno de color, creatividad y personajes inolvidables. Los bogotanos, bogotanas y visitantes podrán participar en el Ciclopaseo Cosplay, un recorrido en bicicleta que invita a todos los asistentes a venir caracterizados como su personaje favorito del cine, la televisión, los cómics o los videojuegos. ¡Conoce detalles y asiste gratis!

El punto de encuentro será en la carrera 15 con calle 87, a la altura del Parque El Virrey, a las 9:00 a. m. Desde allí, los participantes rodarán por las vías habituales de la Ciclovía de Bogotá, compartiendo un espacio en el que la imaginación y el movimiento serán protagonistas.

El Ciclopaseo Cosplay es una oportunidad para disfrutar la ciudad de una manera diferente, promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte y expresión personal en la Ciclovía de Bogotá. La invitación está abierta a todos los públicos, sin necesidad de inscripción, y con la única consigna de traer buena energía y un disfraz creativo.