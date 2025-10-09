    • Bogotá

    Bogotá rodará con disfraz en el Ciclopaseo Cosplay este domingo 12 de octubre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de un bogotano con distraz en uno de los eventos cosplay en BogotáFoto: IDRD.

    La Ciclovía de Bogotá se transforma este 12 de octubre de 2025, en un escenario lleno de color, creatividad y personajes inolvidables. Los bogotanos, bogotanas y visitantes podrán participar en el Ciclopaseo Cosplay, un recorrido en bicicleta que invita a todos los asistentes a venir caracterizados como su personaje favorito del cine, la televisión, los cómics o los videojuegos. ¡Conoce detalles y asiste gratis!

    El punto de encuentro será en la carrera 15 con calle 87, a la altura del Parque El Virrey, a las 9:00 a. m. Desde allí, los participantes rodarán por las vías habituales de la Ciclovía de Bogotá, compartiendo un espacio en el que la imaginación y el movimiento serán protagonistas.

    El Ciclopaseo Cosplay es una oportunidad para disfrutar la ciudad de una manera diferente, promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte y expresión personal en la Ciclovía de Bogotá. La invitación está abierta a todos los públicos, sin necesidad de inscripción, y con la única consigna de traer buena energía y un disfraz creativo.

    Giovanni Alarcón M.
