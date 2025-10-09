David Guetta, Santiago Cruz, Anuel AA, Rauw Alejandro y más: los conciertos imperdibles en Bogotá durante octubre

Fotos: IDT.

Bogotá no solo es la capital de Colombia, también es una metrópoli de grandes conciertos, eventos culturales, exposiciones y más que ofrecen a los bogotanos, bogotanas y visitantes experiencias únicas al rededor de la cultura, el arte y la música. Bogotá es además reconocida como la Ciudad Creativa de la Música, reconocimiento otorgado por la UNESCO gracias a su diversidad cultural y a la fuerza de su escena artística. Te presentamos los conciertos y eventos musicales que no te puedes perder durante octubre de 2025. David Guetta, Santiago Cruz, Andy Rivera, Anuel AA y Rauw Alejandro hacen parte de la agenda.

Aquí se vive la música desde todos los géneros y estilos, lo que la convierte a Bogotá, en uno de los destinos más atractivos para los viajeros que buscan experiencias culturales únicas.

Durante todo el año, miles de turistas llegan a Bogotá para disfrutar de conciertos y festivales de gran formato. Solo para el concierto de Shakira, se registró la llegada de más de 24.000 visitantes, tanto de otras ciudades del país como del exterior. El Festival Estéreo Picnic 2025 atrajo más de 51.000 turistas, mientras que Rock al Parque reunió cerca de 38.000 visitantes que viajaron exclusivamente para vivir la música en vivo.

Estas cifras demuestran el poder del turismo musical en Bogotá, un sector en constante crecimiento que impulsa la economía local, fortalece la oferta cultural y proyecta a la ciudad como una de las capitales musicales más importantes de América Latina.

Conciertos imperdibles en Bogotá durante octubre de 2025

Kevin Kaarl – 9 de octubre

El cantautor mexicano, uno de los grandes exponentes del nuevo folk latinoamericano, llega a Bogotá con dos fechas llenas de emoción. Con su voz profunda y letras introspectivas, ofrecerá una experiencia íntima que ha conquistado a millones de seguidores en todo el continente.

Andrés Cepeda – Concierto por los Héroes – 8 de octubre

El reconocido cantautor colombiano llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con un recital íntimo y emotivo. En este concierto especial, Andrés Cepeda rendirá homenaje a quienes trabajan por el bienestar y la esperanza del país, interpretando sus grandes éxitos con la calidez y elegancia que lo caracterizan. Una cita imperdible para los amantes de la música romántica y las historias contadas desde el alma.

Silverio en el domo del Planetario de Bogotá – 10 de octubre

Este 10 de octubre, a las 8:00 p.m., llega Su Majestad Silverio, un artista que fusiona la electrónica con el performance en un espectáculo irreverente y visceral. Su propuesta combina lo electrónico, lo punk y lo performático en un ritual escénico cargado de energía y exceso.

Con su inconfundible estilo —tangas rojas, bigote, peluca y actitud desbordada— se ha consolidado como un ícono de la electrónica subversiva en Iberoamérica. *Entrada con boletería. Conoce más detalles aquí: Silverio llega al domo del Planetario de Bogotá con un show único y provocador

Eladio Carrión – 10 de octubre

El Movistar Arena de Bogotá será el escenario de una noche intensa con Eladio Carrión, quien presentará su Don Kbrn World Tour. El trap latino se toma Bogotá con una puesta en escena llena de energía, talento y autenticidad.

Rod Stewart – 14 de octubre

El legendario cantante británico visitará Bogotá por primera vez con su gira One Last Time, con la que se despide de los escenarios tras una carrera de más de seis décadas. La cita con sus grandes éxitos será en el Movistar Arena de Bogotá el 14 de octubre. Entrada con boletería. Conoce más detalles aquí: ¡Imperdible! Rod Stewart se presentará por primera vez en Bogotá

David Guetta llega a Bogotá con “The Monolith” – 17 de octubre

El famoso DJ y productor francés David Guetta aterriza en la capital con su nuevo espectáculo “The Monolith”, una experiencia de música electrónica que combina sus grandes éxitos con una producción visual impresionante.

El show se realizará el viernes 17 de octubre de 2025, a las 5:00 p.m., en el Coliseo MedPlus, ubicado en la calle 80, kilómetro 1.5, vía a Cota). La presentación contará con luces, efectos especiales y pirotecnia que prometen una noche inolvidable. *Entrada con costo.

Santiago Cruz – 17 de octubre, Movistar Arena

El cantautor colombiano celebra su carrera con un concierto lleno de emotividad y grandes éxitos, acompañado por una orquesta y una propuesta visual envolvente.

Andy Rivera – 18 de octubre, Movistar Arena

El artista pereirano promete una noche vibrante con su fusión de pop urbano y reguetón romántico. Un show para cantar, bailar y celebrar su conexión con el público.

Con su estilo característico que fusiona el pop y el reguetón, Andy Rivera promete en el Movistar Arena de Bogotá una noche vibrante en la que interpretará éxitos como “Alguien me gusta”, “Espina de rosa” y “Monumento”. Un espectáculo cargado de emoción, luces y conexión con su público.

Skarface – 18 de octubre

Por primera vez en Colombia, la banda francesa de skapunk Skarface se presentará en el Boro Room de Bogotá. Con más de tres décadas de trayectoria, la agrupación ha recorrido escenarios de Europa y Japón, consolidándose como una de las más respetadas del ska internacional.

Anuel AA – 24 de octubre, Movistar Arena

El exponente del trap latino regresa a la capital con su gira mundial. Sus temas de alto impacto y su puesta escénica hacen de esta cita en el Movistar Arena de Bogotá una de las más esperadas del mes.

Bubaseta & Friends – 25 de octubre, Movistar Arena

El referente chileno del rap alternativo se presenta en el Movistar Arena de Bogotá junto a artistas invitados en una noche de ritmos urbanos, freestyle y mensaje social.

Rauw Alejandro – 26, 27 y 28 de octubre, Movistar Arena

Tres fechas consecutivas con el astro del pop urbano puertorriqueño. Coreografías, luces y una producción futurista que marcará uno de los grandes espectáculos del año en el Movistar Arena de Bogotá.

Polo & Pan – 31 de octubre, Movistar Arena

El dúo francés de música electrónica tropical cerrará el mes con un viaje sonoro lleno de color, beatsenvolventes y una atmósfera ideal para celebrar Halloween al ritmo de sus mezclas más icónicas en el Movistar Arena de Bogotá.

Bogotá, una ciudad que vibra al ritmo de la música

Con una oferta cultural que abarca desde la música clásica hasta los ritmos urbanos, Bogotá reafirma su posición como un destino líder en turismo musical. Cada concierto y festival contribuye al fortalecimiento del sector turístico, al dinamismo económico y a la proyección internacional de la ciudad.

