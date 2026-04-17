Foto: IDRD.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) radicó en el Concejo de Bogotá un Proyecto de Acuerdo que crea incentivos para atraer grandes eventos de fútbol profesional, incluyendo los partidos de la Selección Colombia. De esta forma se busca consolidar a Bogotá como un escenario de talla internacional.

Este proyecto de acuerdo busca establecer exenciones en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y en estampillas distritales para eventos y partidos de la Federación Colombiana de Fútbol, con el fin de que Bogotá recupere su competitividad como sede deportiva y se beneficie del impulso económico y turístico que generan las selecciones nacionales.

El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, se pronunció sobre iniciativa, y resaltó que Bogotá, como la casa de todos los colombianos, también podría ser la casa de la Selección Colombia.

«Radicamos ante el Concejo de Bogotá un Proyecto de Acuerdo que crea incentivos para atraer grandes eventos de fútbol profesional, incluyendo la Selección Colombia, consolidando a Bogotá como escenario de talla internacional. La Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán sigue avanzando por el empleo, el comercio y el turismo. La reactivación económica que se mueve en cada partido llega directamente a millones de familias. Lo hacemos con responsabilidad fiscal: si los eventos no llegan, no hay recaudo. Con este proyecto continuamos impulsando la economía local y posicionando a Bogotá en las grandes ligas» expresó el secretario.

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá dará trámite a esta solicitud. La dministración distrital en cabeza de la 2026, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), solicitó apoyo a las y los concejales de diferentes partidos, apoyar esta iniciativa.