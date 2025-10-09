Disidencias de Iván Mordisco secuestraron a 9 integrantes de misión médica en La Plata, Huila

–La ONU Derechos humanos urgió la liberación inmediata, sanos y salvos, de 9 integrantes de una misión médica que fueron secuestrados por disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’ en el municipio de La Plata, en el departamento del Huila.

1/Urgimos la liberación inmediata, sanos y salvos, de 9 integrantes de la misión médica que según autoridades locales habrían sido retenidos por un grupo armado no estatal en La Plata, #Huila @gobhuila @MinInterior — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) October 9, 2025

«Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario que establece la protección irrestricta de la misión médica», señaló la organización de Naciones Unidas en su cuenta en X.

Los profesionales médicos, de la ESE San Sebastián de La Plata, fueron secuestrados en la vía que conduce a las veredas Buenos Aires y Agua Bonita, supuestamente por integrantes del llamado frente ‘Hernando González Acosta’, del bloque central ‘Isaías Pardo’, comandado por alias ‘Iván Mordisco’.

La misión humanitaria, integrada por dos médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y auxiliares de enfermería, se movilizaban en dos ambulancias y se dirigían a la zona rural para adelantar el programa de equipos básicos de salud.

Los conductores de los vehículos también fueron secuestrados.

Se recuerda que el pasado mes de marzo fue secuestrado por las mismas disidencias de las Farc un médico del Hospital San Carlos que se movilizó a la vereda Buenos aires atendiendo una llamada telefónica en la que le solicitaron atención médica urgente para un trabajador de la finca La Bonita que supuestamente había sido embestido un toro y tenía una pierna y costillas fracturadas.

A la altura de la vereda Los Cauchitos, el médico que iba en la ambulancia recibió llamada en la que le habló un sujeto que dijo ser «el comandante Vladimir» para decirle que esta siendo retenido, lo cual en efecto se produjo.

Alias ‘Vladimir’ le dijo a la misión médica que le dijeran a sus familiares que llamaran a su número celular.

El hombre, además, le dijo a la tripulación de la ambulancia que no podían descender de ella. “El médico, la enfermera y el conductor, se quedaron esperando cerca de una hora, pero no llegó nadie”.

Luego de la espera la misión recibió una llamada del grupo Gaula, en la que le manifestaban que la estaban extorsionando, lo que decidió regresar al hospital local.