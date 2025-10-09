EE. UU. le ha dado a Israel más de 21 mil millones de dólares en ayuda militar en dos años del conflicto en Gaza

— En los dos años transcurridos desde el estallido del conflicto en Gaza, el 7 de octubre de 2023, el Gobierno de Estados Unidos ha destinado 21.700 millones de dólares en ayuda militar a Israel, según la investigación realizada por el «Proyecto Costos de la Guerra» del Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad estadounidense de Brown.

De acuerdo con el estudio, elaborado en colaboración con el Instituto Quincy para el Arte de Gobernar Responsable, con sede en Washington, las armas suministradas por EE. UU. han sido fundamentales para las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de la Policía israelí en Gaza, Cisjordania y otras zonas. La mayoría del armamento empleado actualmente por Israel proviene de su inventario de fabricación estadounidense.

El informe subraya que, dado el nivel del gasto actual y comprometido, las FDI no habrían podido causar una destrucción tan amplia en Gaza ni escalar sus operaciones en la región sin el financiamiento, armamento y respaldo político de Estados Unidos.

Un reporte complementario estima que Washington ha gastado entre 9.650 y 12.070 millones de dólares adicionales en operaciones militares en Yemen y otras zonas del Medio Oriente relacionadas directa o indirectamente con las acciones de Israel desde octubre de 2023.

En conjunto, el gasto militar estadounidense en la región asciende a entre 31.350 y 33.770 millones de dólares en los últimos dos años, según el estudio.

Hasta principios de septiembre de 2025, el conflicto ha dejado 67.075 muertos y 169.430 heridos en Gaza, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, cifras que representan más del 10 por ciento de la población previa a la guerra, según el Proyecto Costos de la Guerra.

Asimismo, al menos 5,27 millones de personas han sido desplazadas o forzadas a huir de sus hogares en Gaza, Irán, Israel, Líbano y Cisjordania desde octubre de 2023, incluyendo unos 1,85 millones de niños.

El estudio también revela que, entre 2020 y 2024, contratistas privados recibieron 2,4 billones de dólares en contratos del Departamento de Defensa estadounidense, lo que representa aproximadamente el 54 por ciento del gasto discrecional del Pentágono, estimado en 4,4 billones de dólares. (Información y foto Agencia Xinhua).