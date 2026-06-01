Donald Trump nomina al empresario Nathaniel Morris como nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este lunes al empresario estadounidense Nathaniel Morris como el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario en Colombia. La decisión, confirmada a través de un listado oficial emitido por la Casa Blanca, se produce luego de que el mandatario estadounidense le solicitara directamente a Morris dar un paso al costado en su aspiración al Senado por el estado de Kentucky, con el propósito de asumir este rol diplomático estratégico y fortalecer la representación oficial en Bogotá, la cual carecía de un embajador en propiedad.

Nathaniel «Nate» Morris es un reconocido líder corporativo con sede en Lexington, educado en la Universidad de Oxford y actual director ejecutivo del conglomerado privado Morris Industries. Previamente, fundó Rubicon Technologies, consolidándola como una de las compañías de gestión de residuos más grandes del territorio norteamericano. Al anunciar la decisión, Trump lo describió públicamente como un «empresario formidable», asegurando que cuenta con la firmeza y la preparación necesarias para defender los intereses de la nación en el extranjero.

Tras el anuncio presidencial, el nominado confirmó su retiro de la contienda electoral legislativa y manifestó sentirse sumamente orgulloso de responder al llamado para integrar la administración y representar la agenda de «Estados Unidos Primero» a nivel internacional. Ahora, le corresponde al Senado evaluar su perfil para confirmar o negar su designación. Este proceso legislativo es crucial, recordando que el país no contaba con un embajador ratificado recientemente y que la anterior candidatura de Daniel Newlin fue desestimada por no entregar a tiempo la documentación requerida por el Comité de Relaciones Exteriores.

El nombramiento ha generado diversas reacciones dentro del escenario político estadounidense, destacándose el respaldo del senador republicano de origen colombiano, Bernardo «Bernie» Moreno, quien felicitó al candidato y auguró un rumbo histórico para los vínculos bilaterales. De recibir el visto bueno de la cámara alta, Morris asumirá el reto de liderar una de las misiones diplomáticas más importantes de la región, enfocándose en temas de seguridad global, cooperación económica y el restablecimiento de canales de comunicación de alto nivel entre ambas naciones.