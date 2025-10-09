EE.UU reivindica a Cristóbal Colón y dedica un día para honrar su memoria: «El héroe estadounidense original, un gigante de la civilización occidental», afirma Trump

–Donald Trump firmó este jueves una directiva presidencial honrando al descubridor de América Cristóbal Colón y fijando el 13 de octubre como el «Día de Colón». El mandatario establece que Cristóbal Colón «fue un verdadero héroe estadounidense» y «un gigante de la civilización occidental» y condena la «campaña cruel y despiadada» que se ha generado en los últimos años «para borrar nuestra historia, calumniar a nuestros héroes y atacar nuestra herencia», en referencia al derribamiento de sus estatuas, la vandalización de sus monumentos, en un intento de «exiliarlo de nuestros espacios públicos», según sus propias palabras.

«Bajo mi liderazgo, esos días finalmente terminaron — y nuestra nación ahora se regirá por una verdad simple: Cristóbal Colón fue un verdadero héroe estadounidense y cada ciudadano está eternamente en deuda con su incansable determinación», subraya.

.@POTUS officially proclaims Monday, October 13, 2025, as COLUMBUS DAY! pic.twitter.com/oFgPJQkRep — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 9, 2025

Estos son los términos de la directiva emitida por Trump:

DÍA DE COLÓN, 2025

Proclamaciones

9 de octubre de 2025

POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

UNA PROCLAMACIÓN

Hoy nuestra Nación honra al legendario Cristóbal Colón —, el héroe estadounidense original, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. Este Día de Colón, honramos su vida con reverencia y gratitud, y nos comprometemos a recuperar su extraordinario legado de fe, coraje, perseverancia y virtud de los pirómanos de izquierda que han tratado de destruir su nombre y deshonrar su memoria.

Nacido en Génova, Italia, en 1451, Colón emergió rápidamente como un titán de la Era de la Exploración. El 3 de agosto de 1492, tras años de intenso estudio, preparación y peticiones, Cristóbal Colón consiguió financiación de la Corona española para emprender una audaz expedición que la mayoría creía imposible. Encargado por Fernando e Isabel de España, Colón y su tripulación abordaron tres pequeños barcos —el Niña, el Pinta y el Santa María— para emprender un peligroso viaje a través del Atlántico. Fue guiado por una noble misión: descubrir una nueva ruta comercial hacia Asia, traer gloria a España y difundir el Evangelio de Jesucristo a tierras lejanas.

Poco más de dos meses después, el 12 de octubre de 1492, Colón tocó tierra en las actuales Bahamas. A su llegada, plantó una cruz majestuosa en un poderoso acto de devoción, dedicando la tierra a Dios y poniendo en marcha el orgulloso derecho innato de fe de Estados Unidos. Aunque inicialmente creyó que había llegado a Asia, su descubrimiento abrió a Europa la vasta frontera y los incalculables esplendores del Nuevo Mundo. Más tarde se aventuró a Cuba y otras islas del Caribe — explorando sus costas e interactuando con su gente.

Guiado por una oración firme y una fortaleza y determinación inquebrantables, el viaje de Colón llevó miles de años de sabiduría, filosofía, razón y cultura a través del Atlántico hacia las Américas — allanando el camino para el triunfo final de la civilización occidental menos de tres siglos después, el 4 de julio de 1776.

Escandalosamente, en los últimos años, Cristóbal Colón ha sido el objetivo principal de una campaña cruel y despiadada para borrar nuestra historia, calumniar a nuestros héroes y atacar nuestra herencia. Ante nuestros propios ojos, radicales de izquierda derribaron sus estatuas, vandalizaron sus monumentos, empañaron su carácter y trataron de exiliarlo de nuestros espacios públicos. Bajo mi liderazgo, esos días finalmente terminaron — y nuestra nación ahora se regirá por una verdad simple: Cristóbal Colón fue un verdadero héroe estadounidense y cada ciudadano está eternamente en deuda con su incansable determinación.

Al celebrar su legado, también reconocemos las contribuciones de los innumerables italoamericanos que, como él, han contribuido infinitamente a nuestra cultura y nuestra forma de vida. Hasta el día de hoy, Estados Unidos e Italia comparten un vínculo especial arraigado en los valores eternos de la fe, la familia y la libertad. Mi Administración espera fortalecer nuestra larga e histórica amistad en los próximos años.

Este Día de Colón, más de 500 años desde que Colón llegó al Nuevo Mundo, seguimos su ejemplo, nos hacemos eco de su determinación y ofrecemos nuestra gratitud por su vida de valor y coraje. Por encima de todo, nos comprometemos a restaurar una Nación que una vez más se atreva a domar lo desconocido, honre nuestra rica herencia cultural y ofrezca elogios legítimos a nuestro Creador de arriba.

En conmemoración del histórico viaje de Cristóbal Colón, el Congreso, mediante resolución conjunta del 30 de abril de 1934 y modificada en 1968 (36 USC 107), en su forma enmendada, solicitó al Presidente que proclamara el segundo lunes de octubre de cada año como “Día de Colón”

AHORA, POR TANTO, YO, DONALD J. TRUMP, Presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, por la presente proclamo el 13 de octubre de 2025 como el Día de Colón. Hago un llamamiento al pueblo de los Estados Unidos para que celebre este día con ceremonias y actividades apropiadas. También ordeno que la bandera de los Estados Unidos se exhiba en todos los edificios públicos el día señalado en honor al gran Cristóbal Colón y a todos los que han contribuido a construir nuestra Nación.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he puesto mi mano este noveno día de octubre, en el año de nuestro Señor dos mil veinticinco, y de la Independencia de los Estados Unidos de América doscientos cincuenta.

DONALD J. TRUMP