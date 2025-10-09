Trump vislumbra paz en Medio Oriente: «Gaza será reconstruida, aunque no será un proceso rápido

–(Foto @CasaBlanca). El presidente Donald Trump aseguró este jueves durante la reunión de su gabinete que la Franja de Gaza será reconstruida, aunque no será un proceso rápido, y ha vislumbrado la «paz en Oriente Medio».

«Anoche logramos un avance trascendental para Oriente Medio, algo que la gente decía que nunca se alcanzaría. Terminamos la guerra en Gaza», precisó el mandatario.

Al expresar su esperanza por «una paz duradera» en la región «que dure para siempre», Trump adelantó que todos los rehenes que permanecen en manos de Hamás serán liberados el próximo «lunes o martes».

Liberarlos «es un proceso complicado», pero cuando llegue el momento «será un día de alegría», dijo, señalando que intentará presenciarlo en persona.

La firma del acuerdo de paz para el enclave palestino se celebrará en Egipto. Lo más increíble de este proceso es que ha reunido a todos los actores clave de la región, como Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos —desde los países ricos hasta los menos adinerados— que «han llegado todos para eso, y probablemente estas han sido las mejores relaciones que han tenido», señaló Trump.

El presidente también habló con cautela sobre el estado en el que regresarán los rehenes, advirtiendo que son 28 personas «muertas». «En su mayoría jóvenes, en su mayoría hombres, pero chicos», dijo Trump. «Una mujer habló sobre su bebé. Su ‘bebé’ tiene 25 años, pero para ella es un bebé, y los estamos trayendo a casa», agregó. (Información RT).