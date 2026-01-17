Trump incorpora a Milei a la Junta por la Paz para Gaza

–El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este sábado que recibió una invitación del mandatario estadounidense, Donald Trump, para sumarse como miembro fundador del «consejo de paz» para Gaza anunciado el jueves pasado, que según Washington abordará cuestiones como el «fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital».

Al compartir una imagen de la carta de invitación para integrarse a la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza, Milei escribió en X (Twitter) que será «un honor» acompañar la iniciativa presidida por el propio Trump «para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”. La instancia está integrada además por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair.

«Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar», dijo el mandatario estadounidense en redes sociales al hacer el anuncio. El ultraliberal Milei, un aliado de Trump en la región, escribió que «Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad y que promueven la paz y la libertad».

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026



El vínculo de Milei con Trump comenzó desde antes de la asunción del estadounidense a su segundo mandato presidencial y creció durante 2025, cuando el Tesoro de Estados Unidos apoyó a Argentina en medio de dificultades financieras, además de la intervención discursiva de Trump en apoyo del mandatario argentino a pocas semanas de las elecciones de medio término.

El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva llegó después de que la Casa Blanca anunciara la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás. Este Ejecutivo debe estar integrado por palestinos que no militen en Hamás, grupo paramilitar islamista -considerado terrorista por la Unión Europea- que debe ser desarmado, de acuerdo a las estipulaciones estadounidenses.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el de Egipto, Abdel Fatah Al Sisi, así como el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también informaron este sábado que recibieron el viernes una invitación de Trump para formar parte del consejo. (Información DW).