Indicadores Económicos

-Dólar TRM $ 3,894.99 (vigente 10 de octubre)
-Euro $ 4,522.80
-Bitcoin US$ 121.041,10

Tasa de Interés
-DTF: 8,75%
-UVR: $ 394,85
-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,00
-Petróleo Brent US$ 61,43