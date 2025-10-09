Las bromelias regresan a exposición en el Jardín Botánico de Bogotá: asista del 10 al 13 de octubre

Foto: Jardín Botánico de Bogotá.

Del 10 al 13 de octubre de 2025, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis celebrará la Cuarta Exposición de Bromelias ‘Refugios de Vida’, un evento que invita a descubrir la belleza y la importancia ecológica de estas plantas. La muestra destacará el papel de las bromelias como verdaderos refugios naturales que albergan un universo de biodiversidad en su interior. ¡Conoce detalles y asiste!

Durante los cuatro días de exposición, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia educativa y sensorial que incluirá exhibiciones temáticas, recorridos guiados, actividades culturales y espacios para la apropiación del conocimiento sobre estas especies que habitan principalmente en los trópicos.

La agenda cultural completa y los costos de ingreso serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Esta exposición se suma a las iniciativas que promueven la conservación y el conocimiento de la flora, en un espacio que combina ciencia, arte y naturaleza en pleno corazón de Bogotá.