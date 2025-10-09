Me aseguro de que cada detalle avance con calidad: Diego Ruiz, ingeniero en la obra Metro Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

En la construcción destacan distintas historias que valen la pena destacar, una de ellas es la del ingeniero Diego Ruiz, quien hace parte del equipo que ayuda a sacar adelante este megaproyecto. ¡Conoce su historia!

“Cada mañana, cuando salgo de mi casa, pienso en lo afortunado que soy de estar construyendo no solo el futuro de mi familia, sino también el de mi ciudad. Ser ingeniero siempre fue mi plan de vida, y hoy estoy emocionado por trabajar en una obra que Bogotá llevaba más de 80 años esperando. Aquí he encontrado un propósito más grande que el trabajo, dejar una huella que mis hijos algún día recordarán”, señaló el ingeniero Diego Ruiz en declaraciones para la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Destaca que su función es coordinar y articular el trabajo entre las diferentes secciones, resolviendo los retos que surgen durante la ejecución.

“Me aseguro de que cada detalle avance con calidad y seguridad para que la obra se construya de la mejor manera”, agregó Diego Ruiz.

Según cuenta, este proyecto le ha dado estabilidad y le ha permitido cumplir grandes retos.

“Lo más importante es ver a mi familia orgullosa, saber que algún día podrán decir, mi papá hizo parte de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Aquí no solo construimos un Metro, construimos esperanza, confianza y un futuro diferente para todos. Para mí ser parte de este gran proyecto es uno de los logros más importantes de mi carrera”, apuntó el ingeniero Diego Ruiz.

Con corte al 30 de septiembre, el Metro de Bogotá alcanzó un 64,85 % de avance general.

Asimismo, en la tarde de este 6 de octubre arribó desde China al puerto de Cartagena el segundo tren del sistema, conformado por seis vagones. Ya comenzó el descargue y en los próximos días iniciará su recorrido hasta el patio taller, ubicado en la localidad de Bosa.

Al igual que el primer tren, que llegó a Bogotá el mes pasado, un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría realizarán el alistamiento de los seis vagones en el patio taller de Bosa para que se sume a las pruebas de rutina estáticas en las que se revisan todos los sistemas y subsistemas, tales como el de frenos, tracción, mando y control, y los de información al pasajero.

Los trenes tienen 134 metros de longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura y está compuesto por seis vagones, cada uno tiene la capacidad de transportar a 300 personas, para un total de 1.800 pasajeros.

Son 100 % automáticos y no requieren conductor, aunque en casos excepcionales se utilizará el modo manual en la línea comercial y en algunas zonas del patio taller donde se realicen maniobras para el mantenimiento propio de los trenes.

La velocidad comercial es de 42,5 km/hora en promedio, lo que permitirá que una vez inicie la operación comercial del sistema, en marzo de 2028, un ciudadano que inicie su recorrido en la estación 1 de Bosa tarde solo 27 minutos en llegar hasta la avenida Caracas con calle 72, en un desplazamiento que hoy puede tomarle hasta dos horas.