Cortes de luz este viernes 10 de octubre de 2025 en Bogotá, Chía y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 10 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Chía y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Villa Mayor Oriental. De la carrera 32 a carrera 34 entre calle 34 sur a calle 36 sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio El Retiro. De la calle 83 a calle 86 entre carrera 7 a carrera 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Cabrera. De la carrera 7 a carrera 10 entre calle 85 a calle 87 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Bonanza. De la carrera 70 a carrera 72 entre calle 76 a calle 78 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 11:00 a. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Dindalito. De la calle 41 sur a calle 43 sur entre carrera 90 a carrera 92 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Bosques de San Jorge. De la calle 150 a calle 152 entre carrera 91 a carrera 93 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Barrio Ciudad Jardín Norte. Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 129 a calle 131 entre carrera 58 a carrera 60 –

Localidad de Usaquén

Barrio El Redil. De la calle 173 a calle 175 entre carrera 7 a carrera 9 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Calleja. De la calle 126 a calle 128 entre carrera 16 a carrera 19 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Tibabita Rural. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 199 a calle 201 – Desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio Torca Rural II. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 208 a calle 216 – Desde las 7:00 p. m. hasta el sábado 11 de octubre a las 6:00 a. m.

Localidad de Usme

Barrio Villa Israel. De la carrera 2 Este a carrera 8 Este entre calle 111 sur a calle 113 sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Chía, en Cundinamarca

Municipio de Chía. Vereda Fusca – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Cajicá, en Cundinamarca

Municipio de Cajicá. Sector Río Grande, de la carrera 1 a carrera 6 entre calle 1 a calle 4 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Municipio de Cajicá. Vereda Chuntame – Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.