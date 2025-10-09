Trabajo sí hay en Bogotá: 727 vacantes laborales con postulación virtual hasta este 11 de octubre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 727 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 11 de octubre de 2025. Entre las vacantes hay de 450 puestos laborales para personas con estudios desde bachillerato. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 11 de octubre, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno.

Algunos de los cargos y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 11 de octubre de 2025

Hay empleos dirigidos a bachilleres, además de vacantes para quienes no cuentan con estudios formales, personas con formación en primaria, secundaria, técnica laboral, técnica profesional, tecnológica, universitaria y de especialización. Los salarios varían según el cargo y nivel de formación, para los bachilleres la remuneración puede llegar hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que para perfiles técnicos, profesionales y especialistas los ingresos alcanzan hasta seis SMMLV. Esta diversidad convierte la oferta en una oportunidad accesible y atractiva para diferentes sectores de la ciudadanía.

Cargos disponibles con ‘Talento Capital’ y con postulación virtual:

Ingeniero preventa.

Técnico mecánico.

Técnico eléctrico.

Auxiliar de metrología calibración.

Profesional en enfermería para los servicios de urgencias y hospitalización.

Vendedor supernumerario / asesor / promotor / preventista.

Operario CNC.

Jefe de zona.

Técnico en taller de maquinaria amarilla.

Administrador.

Asesor comercial – mercaimpulsador (escuela comercial).

Representante de venta canal TAT con moto.

Operador logístico.

Asesor de cartera call center cobranza.

Mercaderista con moto.

Asesor de tiendas.

Asesor de tecnología.

Mercaimpulsador.

Asesor comercial.

Agente call center.

Customer engagement I (español – A2).

Customer engagement II (semibilingüe – B1).

Asistente contable.

Asistente administrativo contable bilingüe.

Operario de máquinas inyectoras o termoformadoras.

Coordinador de punto de venta.

Ayudante de planta.

Auxiliar de almacenamiento.

Encargado de máquina.

Conductor – operario.

Auxiliar de punto de información.

Oficial de construcción.

Agente call center bilingüe avanzado.

Analista junior de servicios al asociado.

Vendedor TAT externo.

Mercaderista.

Arquitecto de software.

Líder técnico de desarrollo.

Asesor comercial repuestos.

Operario de máquina flexográfica.

Operario de producción.

Coordinador de calidad.

Líder comercial.

Manager comercial.

Jefe de bodega.

Jefe de inventarios.

Coordinador de exportación e importación.

Coordinador de aduanas.

Supervisor logístico.

Digitador logístico.

Digitador – analista de datos.

Auxiliar administrativo.

Auxiliar de facturación.

Conductor vehículo pesado 2.5 toneladas.

Profesional universitario en administración, contaduría o economía.

Profesional universitario abogado.

Analista de mesa de ayuda.

Auxiliar contable.

Presentador de juegos en portugués.

Presentador de juegos inglés – español.

Especialista/técnico de audio y video.

Almacenista bilingüe.

Agente de seguridad.

Todero.

Solucionador – asesor de cartera de cobranzas.

Asesor de cobranza.

Asesor de cartera.

Auxiliar de mantenimiento.

“Bogotá cuenta con 727 oportunidades laborales, la mayoría dirigidas a personas con formación de bachillerato. Esta es una muestra clara del esfuerzo que adelantamos desde la Secretaría de Desarrollo Económico para ampliar el acceso al empleo formal y brindar opciones que permitan a la ciudadanía trabajar en condiciones justas, con salarios competitivos y posibilidades reales de progreso”, destacó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.