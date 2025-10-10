20 comparendos a conductores en Operación Espacio Público contra mal parqueo en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno

La Secretaría Distrital de Gobierno realizó un nuevo operativo de control en el Centro Internacional, con el propósito de recuperar zonas invadidas por vehículos mal parqueados, promover el respeto por las normas de tránsito y fortalecer la convivencia ciudadana en una de las áreas más concurridas de Bogotá.

Control y orden en las vías del Centro Internacional

Durante la jornada, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Alcaldía Local de Santa Fe, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la Policía de Bogotá y la Policía de Tránsito de Bogotá adelantaron un operativo que dejó

Como resultado:

20 comparendos físicos a conductores por mal parqueo.

1 comparendo a un conductor de moto carro.

Inmovilización de un vehículo por mal parqueo.

Sensibilización y cultura ciudadana

Además de las sanciones, el equipo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), adelantó acciones pedagógicas con vendedores ambulantes y conductores, promoviendo la importancia de respetar el espacio público y las señales de tránsito.

Estas intervenciones buscan que la ciudadanía adopte comportamientos responsables que faciliten la movilidad y la convivencia en el centro de la capital.

Compromiso con la Bogotá que queremos

Desde la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) se hace un llamado a parquear únicamente en lugares permitidos y evitar sanciones económicas o la inmovilización de vehículos. Cada jornada de Operación Espacio Público representa un paso hacia una ciudad más organizada, equitativa y segura.

Actuar con respeto y compromiso es una muestra de Bogotaneidad, ese sentido de pertenencia que impulsa a las personas a cuidar el espacio público y mejorar la movilidad.

Una campaña por el orden y la convivencia

Estas acciones hacen parte de la estrategia Operación Espacio Público, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, que busca transformar los entornos urbanos y garantizar que los espacios de la ciudad sean dignos, limpios y seguros para el el bienestar de la gente.

Cada metro cuadrado recuperado es una muestra del compromiso de la Alcaldía Mayor con una Bogotá más amable para vivir.