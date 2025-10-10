Este domingo 12 de octubre hay cierres en Ciclovía por implosión de puentes av. Américas con calle 13

Foto: IDRD

Con motivo de la maniobra de implosión de los puentes vehiculares de la avenida de Las Américas con calle 13, intersección que es también compartida con la calle Sexta y la carrera 50 en la localidad de Puente Aranda en Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informa a los bogotanos, bogotanas y visitantes que se realizarán cierres temporales en dos tramos de la Ciclovía de Bogotá, con el propósito de salvaguardar la seguridad de sus usuarias y usuarios.

Cierres y desvíos en la Ciclovía de Bogotá por la implosión de los puentes vehiculares de la avenida de Las Américas con calle 13

Durante los días domingo 12 y lunes festivo 13 de octubre de 2025, los cierres y desvíos definidos para la Ciclovía de Bogotá son los siguientes:

Tramo Ciclovía de Bogotá en la calle 44 por carrera 50

Las personas que participan en la Ciclovía de Bogotá podrán continuar hacia el sur por la cicloruta de la calzada occidental de la carrera 50 hasta la calle 24, donde encontrarán conectividad tanto al oriente como al occidente, según su destino. También podrán hacer retorno sobre la calle 44 y tomar conexión por la carrera 60 hacia el norte o el sur, en los trazados habituales de la Ciclovía que operarán con normalidad.

Tramo Ciclovía de Bogotá en la carrera 50 por calle Tercera

Los usuarios de la Ciclovía de Bogotá podrán desplazarse hacia el norte por la cicloruta de la carrera 50 y conectar al oriente por la cicloruta del separador central de la calle Sexta. Otra opción es retornar sobre la carrera 50 y buscar conectividad al oriente por la diagonal 16 sur o al occidente por la calle 39 sur, igualmente sobre trazados habituales de la Ciclovía.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dispondrá de guardianes y guardianas de Ciclovía de Bogotá en ambos puntos de cierre, quienes brindarán información y orientación a las personas que transiten por la zona, garantizando un flujo seguro y ordenado.

Estas acciones se adelantan de manera articulada con las autoridades competentes, priorizando la seguridad, conectividad y bienestar de los casi dos millones de usuarios que cada fin de semana disfrutan de la Ciclovía de Bogotá.