    • Bogotá

    ¿Solicitó cupo en colegios distritales entre el 1 de agosto y el 14 de septiembre? Conozca los resultados

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra una estudiante frente a un computador Foto: Secretaría de Educación del Distrito.

    La Secretaría de Educación del Distrito (SED) invita a las personas que solicitaron cupo en los colegios oficiales de Bogotá, en la primera temporada destinada a grupos priorizados, a consultar los resultados y seguir el proceso de formalización de la matrícula.

    La publicación será de manera progresiva de los resultados de asignación de cupos para quienes realizaron la solicitud entre el 1 de agosto y el 14 de septiembre de 2025.

    Pasos para realizar la consulta de asignación de cupos en colegios públicos de Bogotá

    1. Ingresa en la página https://matriculas.educacionbogota.edu.co/

    paso 1

    2. Da clic en la sección ‘Consulte aquí resultados de asignación para cupos de estudiantes nuevos que pertenecen a grupos priorizados’

    paso 2

    3. Al ingresar completa los datos que te solicitan y verifica la información.

    paso 3

    4. Por último, es importante que posterior a la consulta, realices el proceso de formalización de la matrícula, de forma virtual y/o presencial en el colegio correspondiente.

    Recuerda que también recibirás una notificación por medio del correo electrónico o al celular que inscribieron cuando ya se asignó el cupo.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte