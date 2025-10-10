¿Solicitó cupo en colegios distritales entre el 1 de agosto y el 14 de septiembre? Conozca los resultados

Foto: Secretaría de Educación del Distrito.

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) invita a las personas que solicitaron cupo en los colegios oficiales de Bogotá, en la primera temporada destinada a grupos priorizados, a consultar los resultados y seguir el proceso de formalización de la matrícula.

La publicación será de manera progresiva de los resultados de asignación de cupos para quienes realizaron la solicitud entre el 1 de agosto y el 14 de septiembre de 2025.

Pasos para realizar la consulta de asignación de cupos en colegios públicos de Bogotá

1. Ingresa en la página https://matriculas.educacionbogota.edu.co/

2. Da clic en la sección ‘Consulte aquí resultados de asignación para cupos de estudiantes nuevos que pertenecen a grupos priorizados’

3. Al ingresar completa los datos que te solicitan y verifica la información.

4. Por último, es importante que posterior a la consulta, realices el proceso de formalización de la matrícula, de forma virtual y/o presencial en el colegio correspondiente.

Recuerda que también recibirás una notificación por medio del correo electrónico o al celular que inscribieron cuando ya se asignó el cupo.