Alexander Jiménez se corona campeón mundial por cuarta vez en natación con aletas

Foto: IDRD.

El deportista del Equipo?Bogotá y representante de la Liga de Actividades Subacuáticas, Alexander Jiménez, logró una nueva hazaña internacional al adjudicarse la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Natación con Aletas en Aguas Abiertas, que se celebra en Marina El Alamein en Egipto.

Alexander Jiménez se impuso en la exigente prueba de 1.000 metros superficie, con un tiempo de 8 minutos y 36.52 segundos, superando al anfitrión Mohamed Hassan, quien se quedó con la plata (8:37.21), y al turco Derin Toparlak, que obtuvo el bronce con 8:37.67. La actuación del colombiano reafirma su lugar entre los grandes de este deporte a nivel global.

Con este triunfo, Alexander alcanza su cuarto título mundial, consolidando una carrera llena de logros y destacadas participaciones internacionales. Su victoria representa un orgullo no solo para Bogotá, sino para todo el país, y es un testimonio del talento y la disciplina que caracterizan al deporte subacuático colombiano.