Alcalde de Bogotá y director del IDU inspeccionaron avances de obras del grupo 1 de av. 68

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizaron un recorrido de verificación de avances de obra en el grupo 1 de la troncal de la avenida carrera 68, que se extiende desde la autopista Sur o calle 45 sur hasta la calle 18 sur.

Este tramo fue recibido por la Administración distrital en enero de 2024 con un 39,91 % de avance, y actualmente alcanza el 65,47 %, evidenciando un progreso significativo en su ejecución.

La construcción de este tramo tiene una longitud total de 2,83 kilómetros, cuya entrega está prevista para 2027. Su culminación beneficiará directamente a las localidades de Tunjuelito, Kennedy y Puente Aranda, mejorando sus condiciones de movilidad y conectando de manera directa con la Línea 1 del Metro de Bogotá.

De los 63.931 metros cuadrados de espacio público proyectados, ya se han construido 31.066 metros cuadrados. El Grupo 1 contempla la construcción de un puente vehicular (puente de Venecia), un deprimido vehicular, tres deprimidos peatonales, tres estaciones de transporte, 11 taquillas y una cicloestación, todas actualmente en ejecución.

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Uno de los hitos más destacados del proyecto es el puente de Venecia, que registra un 63,10 % de avance, frente al 12,94 % reportado en enero de 2024. Esta megaestructura cuenta con 969,96 metros de longitud, 5,75 metros de altura y carriles entre 7 y 10,5 metros de ancho.

Durante la ejecución del proyecto se presentaron demoras heredadas por la entrega tardía de algunos predios, lo que afectó el cronograma. De los 270 predios requeridos, 253 estaban disponibles a enero de 2024; en la actual Administración distrital se han gestionado 15 más, quedando dos pendientes.

Otra causa del retraso ha estado relacionada con el traslado de redes de servicios públicos, que exigió maniobras técnicas adicionales y una mayor coordinación interinstitucional. A esto se sumaron limitaciones en la disponibilidad de personal del contratista, situación que ya fue superada: actualmente el proyecto cuenta con 766 trabajadores, distribuidos en jornadas diurnas y nocturnas

La Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán ha implementado acciones para acelerar la ejecución de las obras, entre ellas la articulación interinstitucional, que redujo significativamente los tiempos de trámite. Los permisos de empresas de servicios públicos pasaron de seis meses a un mes, en promedio, y las autorizaciones de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) se redujeron de tres o cuatro meses a 15 días.

Asimismo, se creó la Comisión Distrital Intersectorial para destrabar proyectos estratégicos y se realizaron ajustes contractuales que fortalecen la ejecución y entrega de las obras.

Con estos avances, Bogotá reafirma su compromiso como una ciudad en transformación, que construye una infraestructura moderna, sostenible y conectada con el futuro.