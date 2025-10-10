Gobierno de Bogotá instala mesas de seguimiento en Sumapaz a compromisos campesinos

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa trabajamos por fortalecer el liderazgo de la ruralidad en la capital del país. La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y la Alcaldía Local de Sumapaz, junto a entidades distritales y organizaciones campesinas, han iniciado mesas bimensuales de seguimiento para garantizar el cumplimiento de compromisos agrupados en diez ejes temáticos, reflejando así las principales necesidades de la ruralidad bogotana y fortaleciendo la confianza y la articulación institucional.

Fortalecimiento del diálogo con la comunidad campesina

El 4 de octubre se instalaron las mesas bimensuales de seguimiento a los compromisos establecidos con la comunidad. Esta iniciativa surge tras la movilización del 17 de septiembre y la mesa de trabajo realizada el 19 del mismo mes, en donde se acordó una hoja de ruta con compromisos concretos y agrupados en ejes temáticos.

Ejes temáticos de los compromisos

Troncal Bolivariana.

Malla vial.

Salud.

Educación básica y superior.

Conectividad rural.

Impuesto predial.

Reconocimiento de derechos campesinos.

Esta estructura permite un control ciudadano efectivo y facilita la articulación interinstitucional para obtener resultados medibles y sostenibles.

Participación institucional y comunitaria

Para asegurar el cumplimiento de los acuerdos, la Secretaría de Gobierno dispuso mesas bimensuales de seguimiento en territorio, en las que participan entidades como el IInstituto de Desarrollo Urbano (IDU), Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Secretaría Distrital de Salud (SDS), Educación, Hacienda y Gobierno, Catastro Distrital, Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) y Subred Sur. Además, se suman la Universidad Nacional, la ANLA, Parques Nacionales Naturales de Colombia y organizaciones campesinas locales, entre ellas ASOJUNTAS Sumapaz, el Sindicato de Trabajadores Agrarios y la Zona de Reserva Campesina.

Verificación y resolución de dificultades

Estos espacios permiten hacer cortes de cuenta cada dos meses, verificar avances y resolver dificultades en la ejecución de obras y programas, promoviendo así la transparencia y el cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad.

Compromiso con el bienestar rural

“El seguimiento constante es clave para garantizar que las acciones acordadas se traduzcan en mejoras reales en la vida de las familias campesinas”, resaltó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y sus entidades reafirman su compromiso con Sumapaz, fortaleciendo la confianza, la corresponsabilidad y la construcción conjunta de soluciones para el desarrollo y bienestar de su población rural.