    Llega la obra de teatro ‘Alimal’ al Parque Altos de Serrezuela de Usaquén y con entrada gratis

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de artistas de la obra vestidos con trajes de animales Foto: Idartes

    El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través del Programa Nidos, te presenta la obra de teatro ‘Alimal’ que te llevará a un rincón del vasto mundo de la imaginación en la que emergen seres que transitan por diversas dimensiones, todas interconectadas entre sí. Asiste el domingo 12 de octubre a las 10:00 a. m. al , parque Altos de Serrezuela, ubicado en el Kilómetro 5 Vía antigua al Guavio. ¡Entrada gratis!

    En la obra, los ‘alimales’ emprenden un viaje a través de la fantasía, la sonoridad y el movimiento. En su camino, un guía mágico los acompaña, ayudándolos a redescubrir un tesoro perdido mediante juegos con formas, sonidos, magia, danza, voz y música creada con extraños instrumentos.

    Esta pieza escénica invita a niñas y niños a empoderar la fuerza de su imaginación como una forma de abrazar su existencia, reconocer su identidad y atravesar sus propios miedos.

    ¡Agéndate y vive la magia del teatro en familia! Ten en cuenta esta información:

    • El ingreso es libre, no se necesita inscripción.
    • Cada niña y niño debe estar acompañado por un adulto responsable.
    • Los mayores de 6 años podrán asistir siempre y cuando estén dentro del grupo familiar de la niña o niño de primera infancia.
    • Parque Altos de Serrezuela, ubicado en el Kilómetro 5 Vía antigua al Guavio Parque Altos de Serrezuela – Usaquén
    • Hora: 10:00 a. m.
    • No se permite el ingreso de mascotas.

    Giovanni Alarcón M.
