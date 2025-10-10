María Corina Machado, la primer Nobel de Venezuela: «¡Estoy en shock!»

–Tras recibir el Nobel de la Paz 2025 por su «incansable» defensa de la democracia en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado afirmó estar «en shock». La expresión se escucha a Machado en un contacto telefónico con Edmundo González Urrutia, considerado presidente electo de Venezuela. «¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer», insistió la dirigente en la conversación. «Estamos en shock de alegría», le contesta González, que partió al exilio también poco después de los comicios.

¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será…
— Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

Machado, de 58 años, tuvo que pasar a la clandestinidad en 2024, poco después de denunciar fraude en la reelección de Nicolás Maduro el 28 julio de 2024.

Precisamente, el comité del Nobel destacó este hecho al adjudicarle el galardón:

«Durante el último año, Machado se ha visto obligada a vivir escondida. A pesar de las graves amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios se hacen con el poder, es fundamental reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten».

A finales del año pasado en una de sus últimas apariciones en público, en una manifestación en Caracas, María Corina Machado hizo retumbar el «grito de libertad» del pueblo venezolano al notificar: «vamos a llegar hasta el final»

Después de 6 días de brutal represión, creyeron que nos iban a callar, a parar o atemorizar… miren la respuesta. Hoy, la presencia de que cada ciudadano en las calles de Venezuela demuestra la magnitud de la fuerza cívica que tenemos y la determinación de llegar hasta el…
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 3, 2024

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a «una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad», afirmó en la lectura del fallo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

Aunque está en la clandestinidad, María Corina Machado, ha seguido en permanente contacto con el pueblo venezolano, a través de las redes sociales. El pasado martes 7 de octubre le envió un mensaje en el que advirtió: «Avanzamos ya en la fase resolutoria», haciendo relación a la transición en Venezuela.

Gracias a todos por tanto… Hoy están aquí conmigo, muy cerca. Avanzamos ya en la fase resolutiva.

Con organización, convicción y oración, porque la clave está en LA GENTE. Nuestra gente logró las Primarias ciudadanas.

Nuestra gente los barrió el 28J.

Nuestra gente resistió…
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 7, 2025

Además, en dialogo con NTN24, proclamó:

Aquí vamos!

Del CAOS al ORDEN

De la MISERIA a la PROSPERIDAD

De la TIRANÍA a la LIBERTAD

Aquí vamos!

De la TIRANÍA a la LIBERTAD@NTN24
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 7, 2025

Previamente, María Corina publicó un estremecedor mensaje de un grito de libertad de una pequeña venezolana:

El mundo entero TIENE QUE ESCUCHAR este grito.

El mundo entero TIENE QUE ESCUCHAR este grito.

Esta niña grita por su papá y por todo un país que ha sido humillado, perseguido y torturado sin piedad. Es la hija de Lewis Mendoza, secuestrado este sábado en Trujillo y arrancado de su familia, por haber mostrado una pancarta…
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 6, 2025

El comité del Nobel subrayó que María Corina Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz y agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

Además, el Comité puso a la líder opositora venezolana como «uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes» y destacó su papel clave y unificador en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo.