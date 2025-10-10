Petro felicitó a la ganadora del Nobel de Paz de 2004 dejando en segundo plano a María Corina Machado

–El presidente de Colombia Gustavo Petro no felicitó directamente a María Corina Machado por el Premio Nobel de Paz, al parecer para no desairar a su amigo Nicolás Maduro Moros. A la líder opositora, que ha venido luchando incansablemente por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, hecho que motivó la adjudicación del preciado galardón, la dejó en segundo plano, pues felicitó primero a la ganadora del Nobel de Paz del año 2004, la africana Wangari Maathai, quien falleció el 25 de septiembre de 2011 a los 71 años tras una lucha contra el cáncer de ovario.

Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz. https://t.co/AupOShg8Gm — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2025

Wangari Maathai, natural de Kenia, recibió el galardón en 2004 «por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz, específicamente por haber vinculado la protección del medio ambiente con los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres a través del «Movimiento Cinturón Verde».

Wangari Maathai fue la primera profesora de Kenia y la primera mujer africana en recibir el premio Nobel de Paz. Fundó el Movimiento Cinturón Verde, que condujo a la plantación de millones de árboles. «Cuando plantamos árboles, plantamos semillas de la paz y las semillas de la esperanza”, fue su eslogan.