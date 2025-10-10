Petro rechaza decisión del Consejo de Estado sobre sus alocuciones y consejos de ministros: «Censura y simple censura»

–El presidente Gustavo Petro reaccionó contra la decisión del Consejo de Estado de limitar las transmisiones de sus alocuciones y los consejos de ministros por televisión, hecho que concibió como una «censura», afirmando además, que esa alta corporación «quiere dar un golpe de Estado».

«Censura y simple censura. ¿Qué miedo a que hable?, escribió el primer mandatario en su cuenta en X desde Bruselas, Bélgica, tras conocerse el fallo del Consejo de Estado a una acción de tutela que fue interpuesta por el asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y otros opositores de Centro Democrático, argumentando que Petro les estaba violando su derecho fundamental a la información al hacer un uso inadecuado y desproporcionado de la figura de la alocución presidencial.

«Eso se llama censura al presidente elegido por el pueblo y la respuesta es: Poder Constituyente», afirmó el jefe del Estado.

Además puntualizó: «el consejo de estado quiere dar su golpe de estado: censurar al presidente. No sé podía pensar diferente, creen que porque hablo, ganó; podemos ganar pensando».

Esto lo dijo a propósito de este comentario que hizo en X el abogado Eduardo Noriega:

El Fallo del Consejo de Estado sobre las Alocuciones e “intervenciones” del Presidente de la Republica en televisión es un “golpe de estado” en tanto censura y le quita funciones constitucionales al Presidente de la Republica, se mete con la programación de RTVC y del Canal… — Eduardo Noriega (@Eduardo_Noriega) October 9, 2025

De otro lado, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la retractación que le exigió la Casa Blanca:

El Presidente @PetroGustavo informó que desde la Casa Blanca le exigieron retractarse tras señalar que hay indicios de que en una de las lanchas bombardeadas en el Caribe iban colombianos. El mandatario respondió: "Yo no tengo por qué hacerle caso a exigencias, esos datos salen… pic.twitter.com/baV7togdXC — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) October 9, 2025

También trinó: