    Petro rechaza decisión del Consejo de Estado sobre sus alocuciones y consejos de ministros: «Censura y simple censura»

    Ariel Cabrera

    –El presidente Gustavo Petro reaccionó contra la decisión del Consejo de Estado de limitar las transmisiones de sus alocuciones y los consejos de ministros por televisión, hecho que concibió como una «censura», afirmando además, que esa alta corporación «quiere dar un golpe de Estado».

    «Censura y simple censura. ¿Qué miedo a que hable?, escribió el primer mandatario en su cuenta en X desde Bruselas, Bélgica, tras conocerse el fallo del Consejo de Estado a una acción de tutela que fue interpuesta por el asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y otros opositores de Centro Democrático, argumentando que Petro les estaba violando su derecho fundamental a la información al hacer un uso inadecuado y desproporcionado de la figura de la alocución presidencial.

    «Eso se llama censura al presidente elegido por el pueblo y la respuesta es: Poder Constituyente», afirmó el jefe del Estado.

    Además puntualizó: «el consejo de estado quiere dar su golpe de estado: censurar al presidente. No sé podía pensar diferente, creen que porque hablo, ganó; podemos ganar pensando».

    Esto lo dijo a propósito de este comentario que hizo en X el abogado Eduardo Noriega:

    De otro lado, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la retractación que le exigió la Casa Blanca:

    También trinó:

    Ariel Cabrera
