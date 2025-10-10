Medida de pico y placa 3×3: así está la movilidad en la Vía al Llano Bogotá-Villavicencio hoy viernes 10 de octubre

Foto: Coviandina.

Así se encuentra hoy viernes 10 de octubre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio con paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron nueva medida de pico y placa 3×3 para circular por este corredor nacional y facilitar el paso en la variante. Se pueden registrar cierres preventivos por alto flujo vehicular en el kilómetro 0 en el sector del Uval en Usme al sur de Bogotá y en otros tramos. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos al sur del país!

Esta situación puede generar represamiento de vehículos que transitan hacia el sur del país y alto tráfico en la avenida Boyacá en el sur de Bogotá.

Vías alternas para viajar hacia Villavicencio, tomar la Transversal del Sisga (paso de vehículos con peso máximo de 16 toneladas).Transversal del Cusiana (paso de vehículos con peso máximo hasta 28 toneladas).

Nuevo pico y placa 3×3 en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio

Con el fin de facilitar el paso de vehículos en la variante con conexión a la antigua Vía al Llano en el kilómetro 18, tras el deslizamiento que afectó el corredor principal de la Vía Bogotá-Villavicencio, se estableció por parte de las autoridades y el Concesionario Coviandina, una nueva medida de pico y placa 3×3, en los siguientes horarios:

Sentido Bogotá – Villavicencio, habilitado durante 3 horas

12:00 a. m. a 3:00 a. m.

6:00 a. m. a 9:00 a. m

12:00 m. a 3:00 p. m.

6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Sentido Villavicencio – Bogotá, habilitado durante 3 horas

3:00 a. m. a 6:00 a. m.

9:00 a. m. a 12:00 m.

3:00 p.m. a 6:00 p. m.

9:00 p. m. a 12:00 a. m.

Cargas extradimensionadas: Podrán circular únicamente en horario diurno y de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025. Las ambulancias tendrán prioridad para el paso por la variante del kilómetro 18+000.

Así está la movilidad en Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy viernes 10 de octubre

Corte 7:30 a. m.

Actualización: Paso por la variante del K18+000 sentido Btá/Vcio hasta las 9:00 a .m. Reducción de carril en el K39+600 Oro Perdido. Tráfico bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta Mesa Grande. No adelante, todos necesitan llegar a su lugar de destino.

Corte 6:10 a. m.

Variante del K18+000 con cierre Vcio /Btá a la espera del último vehículo subiendo para dar inicio al tráfico en sentido Btá /Vcio. Se presenta congestión por alto flujo vehicular. Puntos de control activados en varios sectores. Siga recomendaciones de la Policía.

Corte 5:35 a. m.

Así está la movilidad: Variante del K18+000 con sentido Vcio / Btá hasta las 6:00 a. m. Reducción de carril en el K39+600 Oro Perdido. Tráfico bidireccional desde Naranjal hasta Mesa Grande. Alto flujo vehicular, evite siniestros viales. Tiempo seco

Corte 5:14 a. m.

Es viernes y así está la variante del K18+000 con sentido Vcio / Btá hasta las 6:00 a. m. Reducción de carril en el K39+600 Oro Perdido. Tráfico bidireccional desde Naranjal hasta Mesa Grande. Alto flujo vehicular, evite siniestros viales. Tiempo seco