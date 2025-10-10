Mantener ventanas cerradas y más recomendaciones por implosión de puentes av. Las Américas con calle 13

Foto: IDU.

Este domingo 12 de octubre se realizará la demolición controlada a través de implosión de los puentes vehiculares de la avenida de Las Américas con calle 13, intersección que es también compartida con la calle Sexta y la carrera 50 en la localidad de Puente Aranda en Bogotá. Es un paso clave para seguir construyendo La Nueva 13. Este proceso se hará de manera segura y coordinada con entidades de la Administración distrital, empresas de servicios públicos y organismos de seguridad. ¡Ten en cuenta la información que aquí te presentamos!

Recomendaciones del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por implosión de los puentes de la intersección de avenidas Las Américas con calle 13 en Puente Aranda

Por ningún motivo se debe transitar o ingresar a la zona de implosión, que estará debidamente señalizada.

En lo posible, ajustar las actividades personales para no transitar alrededor del perímetro de la zona de implosión.

Prestar atención a las personas que presenten nerviosismo o afecciones cardiacas, para tomar las medidas necesarias.

Las mascotas deben estar siempre al cuidado de sus dueños durante el evento.

Mantener puertas y ventanas cerradas durante el día de la implosión.

A continuación, una publicación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en Instagram con información de interés sobre la implosión de los puentes de la intersección de Puente Aranda:

¿En caso de afectaciones o daños por la implosión controlada, dónde puedo reportar?

Después de la actividad, reporta cualquier daño asociado a redes de servicios públicos, daños en vidrios, o envía cualquier inquietud o solicitud al respecto, a través de: