Terremoto de magnitud 7,4 sacudió el sur de Filipinas (VIDEOS)

–Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes y dejó al menos una persona fallecida en el sureste de la isla de Mindanao, en la región meridional de Filipinas, donde las autoridades activaron la alerta de tsunami.

«Hemos recibido información inicial de un muerto debido a la caída de escombros» en la región de Davao, en el sureste de la isla de Mindanao, afirmó en un comunicado el secretario adjunto de la Oficina de Defensa Civil (OCD), Bernardo Rafaelito Alejandro.

A 7.4 has just occured in the Phillipines. A #tsunami warning has been issued. If you are in the area, please stay away from the coasts. pic.twitter.com/IfalwlnHKa — Earthquake Watch (@jacobwoning) October 10, 2025

El sismo también causó daños materiales en edificios de la región, además de provocar cortes de electricidad, la cancelación de clases y de trabajo en oficinas gubernamentales, excepto servicios de emergencia, según las autoridades.



Alejandro señaló además que la alerta por tsunami continúa activa en varias provincias del archipiélago, entre las evacuaciones forzosas ordenadas en zonas en riesgo ordenadas por el Gobierno.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico levantó ya sin embargo la alerta de tsunami, que afectaba también a Indonesia y Palau.

El temblor se localizó a 58 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a 20 kilómetros al este de la población de Santiago, según indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

El poderoso sismo ocurrió a las 09H43 locales (01H43 GMT) a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, en la región de Mindanao, la segunda isla más grande del archipiélago.

A 7.4-magnitude earthquake hit approximately 21 miles (34 km) east of Santiago, Davao Oriental, off Mindanao’s southeastern coast, Philippines.#philippines #philippinesearthquake pic.twitter.com/DjbLZW2JeR — Sajal Kanti Sarkar (@sajal7617) October 10, 2025

El servicio sismológico de Filipinas recomendó a los habitantes de las ciudades costeras del centro y sur que evacúen inmediatamente a terrenos más elevados, debido a la amenaza de un tsunami.

Este movimiento telúrico se produce unos 10 días después de que otro sismo de magnitud 6,9 golpeara la noche del 30 de septiembre la Isla de Cebú, en la región central de Filipinas, y que dejó 74 fallecidos.

Nakunan sa video ang pag-alog ng sasakyan at paggalaw ng mga kable habang lumabas ang mga residente nang maramdaman ang malakas na lindol sa Spring Valley, Brgy. Buhangin proper, Davao City. ? Arjay Estabaya@ABSCBNNews pic.twitter.com/ZeXKaA0PHC — Hernel Tocmo (@HernelTocmo) October 10, 2025



Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. (Información DW y RT).