Resultados de las loterías y chances de este viernes 10 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 10 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 1123 – La 5ta 8 – Tarde 0183 – La 5ta 9
Culona
Día 1618 – Noche
Astro Sol
0570 – Signo Virgo
Pijao de Oro
2799 – La 5ta 7
Paisita
Día 5795 – La 5ta 4 – Noche
Chontico
Día 9780 – La 5ta 6 – Noche
Cafeterito
Tarde 2089 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 6241 – La 5ta 8 – Noche
Cash Three
Día 489 – Noche
Play Four
Día 1457 – Noche
Samán
Día 2214
Caribeña
Día 6153 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 5742 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 8997 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 8814 – La 5ta 3 – Tarde 4848 – La 5ta 0