    Resultados de las loterías y chances de este viernes 10 de octubre de 2025 en Colombia

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 10 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1123 – La 5ta 8 – Tarde 0183 – La 5ta 9

    Culona
    Día 1618 – Noche

    Astro Sol
    0570 – Signo Virgo

    Pijao de Oro
    2799 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 5795 – La 5ta 4 – Noche

    Chontico
    Día 9780 – La 5ta 6 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 2089 – La 5ta 4 – Noche

    Sinuano
    Día 6241 – La 5ta 8 – Noche

    Cash Three
    Día 489 – Noche

    Play Four
    Día 1457 – Noche

    Samán
    Día 2214

    Caribeña
    Día 6153 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 5742 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 8997 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 8814 – La 5ta 3 – Tarde 4848 – La 5ta 0

    Ariel Cabrera
