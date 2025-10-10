Rusia exige a EE.UU. evitar el «error irreparable» de atacar Venezuela

–Venezuela tiene todos los motivos para creer que EE.UU. está listo para pasar de las amenazas a la acción, declaró Vasili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la ONU, durante una reunión del Consejo de Seguridad este viernes.

El diplomático indicó que «Venezuela está bajo una presión sin precedentes y la amenaza de una intervención militar desde hace varios meses, y la situación se agudiza cada día». Mientras, las maniobras militares de Washington «amenazan directamente la paz y la seguridad regionales e internacionales», subrayó.

«Desde agosto de este año, Washington ha comenzado a concentrar grandes fuerzas militares en el sur del Caribe. Tres destructores, junto con aviones de patrulla antisubmarinos, acorazados y submarinos nucleares, se han desplegado en las costas de Venezuela. El contingente militar total supera los 4.000 efectivos. ¿Qué es esto, preparativos para una invasión?», manifestó Nebenzia.

Señaló que los ejercicios militares serían creíbles si Estados Unidos no hubiera manifestado repetidamente su deseo de «un cambio de régimen» en Venezuela.

«Por lo tanto, Venezuela tiene todos los motivos para creer que su vecino del norte está listo para pasar de las amenazas a la acción, utilizando su Armada», concluyó el representante ruso.

Además, insistió en que Washington debe dejar de intensificar la escalada bajo falsos pretextos. En este sentido, llamó a Estados Unidos a no cometer un «error irreparable».

Actualmente, Washington realiza acciones militares y bombardeos en aguas cercanas al territorio venezolano, con el argumento —sin sustento ni pruebas— de combatir a los cárteles del narcotráfico. Caracas ha calificado tales acciones de «agresión» y ha cuestionado la verdadera razón de los operativos.

El país norteamericano también ataca lanchas en el Caribe, causando muertes y alegando que las naves son utilizadas para el tráfico de drogas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene que su país es víctima de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. El Estado venezolano, ha reiterado, está siendo objeto de una «agresión armada para imponer un cambio de régimen» y un gobierno «títere», a fin de «robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales».

Muchos líderes mundiales y regionales han considerado también que no existe evidencia alguna que sirva de base a la acusación estadounidense contra el mandatario.(Información RT).