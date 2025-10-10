Tres personas detenidas con mercancía hurtada y valorada en $ 8 millones en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá en el barrio Siete de Agosto logrí la detención de tres hombres que fueron descubiertos hurtando mercancía de un furgón en movimiento. Estos hechos se presentaron en la localidad de Barrios Unidos, luego de que la víctima se comunicara la Línea de Emergencias 123 informando sobre lo ocurrido.

De acuerdo con las autoridades, los uniformados interceptaron un vehículo en que se movilizaban tres personas señaladas de cometer los hechos, uno de los hombres portaba elementos como un chaleco, overol y casco.

«Estos hechos se presentaron en el sector de Barrios Unidos, luego de que la víctima se comunicara la Línea de Emergencias 123 informando que había dejado su vehículo con elementos eléctricos en un parqueadero y en el transcurso de su viaje escuchó unos ruidos extraños en la parte trasera del automotor», aseguró el teniente coronel Sergio Bayona, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá.

Gracias a la oportuna reacción de los uniformados se logró la recuperación de diferentes elementos de electricidad avaluados en $ 8 millones, por otra parte, la inmovilización del vehículo en el que pretendían huir. Estas personas fueron detenidas en flagrancia y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación los detenidos se harían pasar por contratistas de la empresa Metro para hurtar mercancía de camiones en movimiento y estarían vinculados en al menos cinco hurtos.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.