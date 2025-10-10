Suspendido montallantas en Suba en una nueva ofensiva contra los ‘pinchallantas’ en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

En un nuevo operativo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) en articulación con la Policía de Bogotá y la Alcaldía Local de Suba, se cerró un montallantas en el barrio Nueva Zelandia en el marco de la ofensiva que el Distrito y las autoridades vienen adelantando en contra de los llamados ‘pinchallantas’.

El lugar, aunque contaba con documentos en regla, fue sellado por extensión indebida de la actividad comercial en el espacio público. Durante el operativo se evidenció que el establecimiento realizaba labores fuera del área autorizada, afectando la movilidad.

Las autoridades llegaron hasta esta zona de la capital del país luego de recibir varias denuncias relacionadas con posibles cobros excesivos por la reparación de llantas que minutos antes habían resultado pinchadas.

Este y los demás operativos que vienen adelantando las autoridades en toda la ciudad hace parte de las acciones de control contra la modalidad delictiva de los “pinchallantas”, quienes pinchan llantas intencionalmente para luego ofrecer servicios de reparación a precios exagerados o bajo presión. Esta práctica, además de ser ilegal, pone en riesgo la seguridad vial y la integridad de los ciudadanos.

Este año, se han visitado 98 montallantas en las diferentes localidades de la capital del país. De los cuales 55 locales han sido suspendidos por incumplir las normas e identificarse irregularidades para ejercer su actividad comercial. Estas sanciones buscan generar un precedente y desincentivar la reincidencia en comportamientos que afectan el espacio público, la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos.

Las autoridades locales reiteraron que los operativos continuarán de manera permanente en distintos puntos de Bogotá, con especial atención en las zonas donde se han reportado casos de pinchazos sospechosos y cobros abusivos.

De igual forma, durante los operativos, los Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad, socializan las líneas de atención para que los ciudadanos puedan alertar de manera oportuna este tipo de hechos: a través de la Línea 123 o a través del programa de Asistencia Integral a la Denuncia – AIDE (601) 3779595, ext. 1137.

La denuncia es clave para identificar los puntos de especial atención por parte de las autoridades y actuar de manera inmediata para contrarrestar la comisión de delitos. Estos operativos contra los pinchallantas buscan no solo sancionar, sino también prevenir la ocurrencia de delitos asociados a la manipulación intencional de vehículos, garantizando así entornos más seguros para conductores y peatones en toda la ciudad.