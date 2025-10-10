Disfrute en familia de Cinemateca al Parque este 12 de octubre en Usaquén 

Foto: Idartes

Con la Cinemateca de Bogotá llega la Temporada Cinemateca al Parque, un evento que cada año convoca a los capitalinos a reunirse en familia con proyecciones gratuitas al aire libre de producciones nacionales e internacionales, con una programación que incluye talleres y toda una serie de experiencias artísticas para los más pequeños, que llega al Parque Altos de Serrezuela, ubicado en el kilómetro 5, vía antigua a El Guavio, en la localidad de Usaquén, este domingo 12 de octubre entre las 9:00 a. m. y las 6:00 p. m. ¡Gratis!

Este año, Cinemateca de Bogotá llega en en el marco del Festival Internacional de Artes y Ruralidad FIAR, iniciativa desarrollada por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, que busca tender puentes entre la ciudad y el campo a través del arte.

Agéndate y disfruta de lo mejor del séptimo arte en Parque Altos de Serrezuela de Usaquén:

Franja Infantil

Iniciará la programación la película Yuku y la Flor del Himalaya, de Arnaud Demuynck y Rémi Durin.

Luego estará la obra Alimal, de la agrupación Enarmonía, colectivo creador de obras escénicas y musicales diseñadas para la primera infancia que hace parte del programa Nidos, de Idartes; esta obra musical transita por distintas dimensiones a través de juegos con formas, sonidos, voz, danza y la música creada con extraños instrumentos.

Franja Ruralidad, cortometrajes

Desde la Raíz y Van der Hammen – Encuentro de dos mundos, dirigidos por Crea y Champ-iñón, de Luber Yesid Zúñiga Ordóñez, obras dedicadas a resaltar el encuentro entre comunidades rurales, artistas urbanos, académicos y ciudadanía, con el propósito de reconocer el papel de la ruralidad en la vida cultural contemporánea.

Hacia la tarde, los asistentes podrán ver el largometraje de la reconocida documentalista Marta Rodríguez con el título Amor, mujeres y flores, codirigida por Jorge Silva.

Franja Cine Colombiano

Amalia la secretaria de Andrés Burgos, Cuenta con las actuaciones de Marcela Benjumea, Enrique Carriazo, Patricia Tamayo, Ana María Arango y Fabio Rubiano. Esta película participó en importantes eventos a nivel mundial como el Festival de Cine Latino de Chicago y el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. En 2018 ganó, además, tres Premios Macondo, entregados por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Adiós al amigo, el más reciente estreno del director colombiano Ivan David Gaona, un western situado en el fin de la Guerra de los mil días con hermosos paisajes, suspenso y comedia.

Cineconcierto, cierre de la jornada

En conjunto con el Bogotá International Film Fest – BIFF se realizará el cineconcierto con The Doll, película alemana de comedia romántica fantástica, de 1919, dirigida por Ernst Lubitsch, es considerada una de las películas más importantes de su época.

Ruta Audiovisual, en paralelo

Taller Fanzine: Explorando el cine a través del papel, espacio para presentar ejemplos de fanzines y la influencia que han tenido en la cultura cinematográfica, liderada por Laura Valderrama, licenciada en educación artística.

Taller Creación de personajes cinematográficos a partir de historias de terror, será un espacio para aprender diseño de producción, desarrollando en los participantes habilidades creativas, interpretativas y técnicas, este es liderado por Adriana Porras, animadora digital, con experiencia en Motion Graphics.

Taller Laboratorio de Monstruos, a través del modelado con plastilina conductora de electricidad, se propone la creación de personajes, integrando elementos narrativos y visuales que permitan explorar la relación entre la ciencia, la tecnología y la imaginación, será dictado por Andrea Cárdenas, artista plástica con experiencia en el campo de las artes electrónicas.

Taller de Graffiti, un espacio para abordar diferentes estilos de letras para la creación de un boceto de graffiti, los asistentes podrán aprender técnicas para la creación de este lettering urbano y aplicacione de color, que será dictado por Cristian Camilo Zúñiga, diseñador gráfico.

Este encuentro audiovisual de Bogotá es un evento para todo público con entrada libre que hace parte de la programación especial de Idartes. Consulte la programación detallada de la Cinemateca de Bogotá y siga conectado a través de sus redes sociales.