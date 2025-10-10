Juventud y velocidad se tomaron el Velódromo Luis Carlos Galán en los Intercolegiados de Ciclismo de Pista

Foto: IDRD

El Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá se convirtió en el escenario ideal para una jornada cargada de adrenalina, pasión y espíritu deportivo, durante la realización de los Intercolegiados en la modalidad de Ciclismo de Pista. En cada vuelta al óvalo, los jóvenes ciclistas demostraron no solo velocidad, sino un compromiso admirable con la formación deportiva y el trabajo en equipo.

Más allá de los resultados y la competencia, el evento fue una auténtica celebración del esfuerzo y la disciplina que día a día forjan las nuevas generaciones del ciclismo en Bogotá. Padres, entrenadores y aficionados se dieron cita para apoyar a los talentos emergentes, en un ambiente de sana competencia y compañerismo.

Los Intercolegiados en la modalidad de Ciclismo de Pista destacaron por el nivel técnico de los participantes y por el compromiso mostrado por cada uno de los jóvenes. Durante la jornada quedó claro que el futuro del ciclismo en Bogotá avanza con fuerza, impulsado por nuevas generaciones decididas a dejar huella en las pistas locales y nacionales.