Tren de la Vida y la Esperanza entró en servicio en Boyacá

–El Gobierno puso en funcionamiento la ruta del “Tren de la Vida y la Esperanza” en conjunto con Acerías Paz del Río. Este recorrido turístico y social conecta a Nobsa, Sogamoso, Duitama y Paipa en Boyacá, marcando el retorno del servicio de pasajeros a Paipa, después de 50 años.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) restauró 14,8 kilómetros del corredor férreo Bogotá–Belencito. Esta rehabilitación fue posible gracias a una inversión de 150 mil millones de pesos en infraestructura, sumada a 180 mil millones de pesos destinados a administración y mantenimiento, lo que garantiza la operación de carga y pasajeros.

El tren, equipado con modernos vagones, fortalece la movilidad regional y se proyecta como un motor de desarrollo económico y turístico para el departamento. El servicio, con esa importante inversión, asegura la continuidad y calidad de la operación a largo plazo.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, resaltó la comodidad de los vagones, algunos de estos con silletería de primera clase, aire acondicionado y baños similares a los de un avión. También destacó el vagón “legado”, que conserva la silletería y elementos originales, resultado de un trabajo de restauración y memoria.

Así se está acelerando la estructuración de seis proyectos ferroviarios priorizados con una inversión proyectada de 94 billones de pesos. La estrategia apunta a la consolidación del modo férreo en el país para pasajeros y carga, mejorando la competitividad y la eficiencia logística nacional.