Exministro José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriela

–El candidato presidencial Abelardo De La Espriella anunció este martes la nominación del exministro de Hacienda y de Comercio y académico José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial. «Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto», sustentó de La Espriella.

Además advirtió que «así será el gobierno del Tigre: uno conformado por los mejores, sin amiguismos ni cálculos políticos; un gobierno diseñado para hacer realidad el sueño de convertir a Colombia en un País Milagro».

Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto. Así será el gobierno del Tigre: uno conformado por los mejores, sin amiguismos ni cálculos políticos; un gobierno diseñado para hacer… pic.twitter.com/4AMZKKhZUb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 10, 2026

José Manuel Restrepo, nacido en Bogotá, es Economista y Especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, con Maestría en Economía de London School of Economics, Especialista en Alta Gerencia del Inalde y Doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de Bath.

Restrepo fue rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), y actualmente es rector de la Universidad EIA.

Ejerció la rectoría de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá; fue Gerente de Planeación Financiera y Presupuesto de Fonade. Perteneció a la Sala Institucional del Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional.

También se ha desempeñado como consultor empresarial, así como asesor en temas de calidad y acreditación de instituciones de educación superior.

Fue docente de las cátedras de Macroeconomía, Microeconomía, Introducción a la Economía, Planeación y Control de Gestión en las Facultades de Economía, Jurisprudencia, Administración de Empresas y en el Posgrado de Finanzas de la Universidad del Rosario.

Es autor de un importante número de escritos entre libros, disertaciones meritorias, borradores de investigación y artículos académicos publicados en el ámbito nacional e internacional. Se ha caracterizado como un duro crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro.