España: Violencia machista se ceba con las mujeres latinoamericanas, especialmente colombianas

–Uno de cada tres casos con seguimiento policial por violencia de género en España corresponde a víctimas extranjeras, según datos del Ministerio del Interior difundidos este sábado por la agencia Efe, correspondiendo uno de cada cinco casos del sistema VioGén a víctimas de Latinoamérica. Ser migrante y estar en situación administrativa irregular inciden en la vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género.

El último Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, relativo a 2024 y publicado esta semana, precisa que el 31 de diciembre del pasado año el 19,17 % de las víctimas de los casos activos de VioGén (aquellos que están bajo seguimiento en el sistema policial encargado de dar seguimiento y proteger a estas mujeres) habían nacido en Latinoamérica.

Del total con procedencia latinoamericana, el 26,79 % son de Colombia (5.207 casos, el mayor número por países); el 10,82 % de Ecuador; el 9,94 %, de Perú; el 8,95 %, de Venezuela; el 6,55 %, de Paraguay; el 5,96 %, de Brasil; el 5,75 %, de Bolivia; y el 5,10 %, de Honduras. En total, el 33,35 % de los casos correspondían a víctimas extranjeras, un porcentaje similar al registrado en la estadística de feminicidios: el 31,6 % de las mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde 2003 eran extranjeras.

En 2024 había, según dicho anuario, 101.962 casos activos de violencia de género en el país. La nacionalidad de la víctima es española en el 66,65 % de los casos y de otros países de la Unión Europea en el 5,79 % (entre ellos, también había 339 casos de víctimas alemanas, un 0,33 % del total). La segunda región más afectada sería el Magreb, con un 4,89 % de los casos. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género de España establece la necesidad de diseñar protocolos específicos y medidas especializadas para atender a los colectivos de mujeres más vulnerables, entre las que menciona a las migrantes.

Una de las conclusiones recurrentes a las que han llegado los distintos comités de crisis presididos por el Ministerio de Igualdad para analizar los feminicidios ha sido precisamente la necesidad de proteger mejor a las víctimas extranjeras, que tienen mayor dificultad para salir de la espiral de la violencia.

También el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (GREVIO), que se encarga de analizar el cumplimiento del Convenio de Estambul en los países europeos, ha alertado de que en España las mujeres inmigrantes «están desproporcionadamente representadas entre las víctimas de la violencia de género, incluidos los asesinatos». (Información DW).