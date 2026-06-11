Trump envió nuevo mensaje de respaldo a De la Espriella: Si Abelardo gana, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos

–El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un nuevo mensaje al candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, en el cual le reafirma su respaldo y advierte que «si Abelardo gana, y por su competencia y amor a su País, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos».

TRADUCCIÓN:

¡Felicitaciones al Candidato Presidencial Colombiano, “El Tigre (THE TIGER)”, Abelardo De la Espriella, un Líder Inteligente, Fuerte y Duro, por su decisiva Victoria en la primera vuelta de la Elección Presidencial Colombiana! Abelardo lucha incansablemente por, y ama a, su Gran País y Pueblo, justo como yo lo hago por los Estados Unidos de América.

¡Como Presidente, Abelardo tendrá un éxito tremendo al liderar a Colombia para Hacer Crecer la Economía, Crear Empleos, Promover el Comercio, Detener la Inmigración Ilegal, Combatir el Crimen y las Drogas, y Restaurar la LEY Y EL ORDEN!

Abelardo se enfrentará a un Marxista de Izquierda Radical en la Segunda Vuelta el 21 de junio — Los resultados de esta Elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos la cual, si Abelardo gana, y debido a su competencia y amor por su País, tendrá todo el apoyo y la fuerza de los Estados Unidos detrás de él.

Debido a sus tremendos logros en la vida, y su apoyo político hacia mí, es mi Honor darle a Abelardo mi Respaldo Completo y Total. “EL TIGRE” ABELARDO DE LA ESPRIELLA NO DEFRAUDARÁ AL MARAVILLOSO PUEBLO DE COLOMBIA. ¡Se elevará a una nueva altura de Grandeza!

Presidente DONALD J. TRUMP

Este mensaje es casi similar al primero que le envió el 2 de junio, tras la primera vuelta electoral del 31 de mayo.



TRADUCCIÓN:

¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre (EL TIGRE), ” Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro, por su decisiva victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente y ama a su Gran País y a su Gente, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América. Como Presidente, Abelardo tendría un éxito tremendo al liderar a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas y restaurar la LEY Y EL ORDEN! Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio — Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Por sus tremendos logros en la vida y su apoyo político a mí, personalmente, Es un honor para mí darle a Abelardo mi total y completo respaldo. “EL TIGRE” ¡ABELARDO DE LA ESPRIELLA NO DECEPCIONARÁ AL MARAVILLOSO PUEBLO DE COLOMBIA! Presidente DONALD J. TRUMP

Sobre el segundo mensaje de respaldo, el aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, le respondió en ingles al mandatario estadounidense. Esta es la traducción:

Querido y respetado presidente Trump:

Gracias por su apoyo irrestricto. Con el respaldo de los Estados Unidos y una alianza sólida y estratégica entre nuestras naciones, retomaremos el camino de la seguridad, la prosperidad, el desarrollo y la esperanza para millones de colombianos.

Nuestros países comparten valores fundamentales de libertad, democracia y respeto por la ley. Juntos libraremos una guerra frontal y sin concesiones contra el narcoterrorismo, el crimen organizado y todas las estructuras que amenazan la libertad, la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos. No habrá espacio para la impunidad ni para quienes pretenden someter a nuestras naciones mediante la violencia y el miedo.

Trabajando de la mano, fortaleceremos la seguridad hemisférica, impulsaremos el crecimiento económico y construiremos un futuro de oportunidades para las próximas generaciones.

Colombia y Estados Unidos, unidos por la amistad y los principios que nos identifican, son una fuerza indestructible para defender la libertad, derrotar al narcoterrorismo y garantizar la prosperidad de nuestro continente.

Juntos, debemos cuidar la democracia, he denunciado a los “compra votos” y a la “narcopolitica” ante la Secretaría de Estado; unidos detendremos a los aprendices de dictadores.

(A.D.L.E) ???