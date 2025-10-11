Gobierno creó bloque de búsqueda para intensificar lucha contra estructuras criminales y economías ilícitas

–En Pereira, Risaralda, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, activó el primer componente del Bloque de Búsqueda Multicrimen que creó el Gobierno Nacional, articulando las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal de la Policía –que aporta 606 hombres y mujeres entrenados en diferentes especialidades– el apoyo de las Fuerzas Militares y el trabajo coordinado de otras entidades del Estado.?

«Es un orgullo que la defensa de Pereira está en las manos de hombres y mujeres valientes como ustedes», expresó el jfe de la cartera de Defensa en la capital risaraldense. «Ellos se encargarán de usar toda la fuerza legítima del Estado para combatir la delincuencia y debilitar a los grupos criminales que creen erróneamente que pueden atemorizar a la población con impunidad», puntualizó.

"Es un orgullo que la defensa de Pereira está en las manos de hombres y mujeres valientes como ustedes", con estas palabras el ministro @PedroSanchezCol motivó a los policías que conforman el nuevo Bloque de Búsqueda que le llevará seguridad y tranquilidad a todo el pueblo… pic.twitter.com/5HlWNxRplv — Mindefensa (@mindefensa) October 11, 2025

El ministro de Defensa afirmó que la invitación para todos los integrantes de los grupos criminales es clara: «desmovilícense o sométanse a la justicia. Siempre será mejor una vida en la legalidad que una en la delincuencia, donde lejos de obtener dinero y poder, como seguramente les prometieron, terminarán sumidos en la miseria, la culpa y la intranquilidad».

Destacó que este año se han neutralizado un 20% más de criminales que el año anterior «y, respetando siempre el Derecho Internacional Humanitario, seguiremos yendo uno tras uno, desplegando acciones estratégicas que nos permitan proteger a todo el pueblo colombiano».

Según explicó el ministro de Defensa, la nueva unidad élite hace parte de la estrategia para neutralizar factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y estatal en el territorio nacional, como el terrorismo, el narcotráfico y la extorsión.

El objetivo principal del Bloque de Búsqueda contra el multicrimen es fracturar las estructuras que dinamizan el accionar delictivo a nivel nacional, mediante operaciones focalizadas, inteligencia anticipativa y control territorial, afectando sus fuentes de financiación y su capacidad ofensiva.

Líneas de intervención:

-Despliegue anticipativo, mediante planes de blindaje y control territorial.

-Cápsulas operacionales, que integran inteligencia e investigación para la captura de objetivos de alto valor.

-Macroplanes contra economías ilegales, enfocados en fenómenos como el narcotráfico, la extorsión, el contrabando, los delitos ambientales y la protección de la infancia y adolescencia.

Metas

-Fortalecer la presencia institucional consolidando una respuesta contundente, articulada y preventiva frente a las amenazas de la criminalidad.

-Potenciar los macroplanes estratégicos de transparencia y capacitación del personal policial, garantizando una actuación integral, técnica y con altos estándares de profesionalismo.

El ministro de Defensa subrayó que con esta iniciativa Gobierno nacional «reafirma su compromiso con la defensa de la vida, la tranquilidad y la seguridad de todos los ciudadanos, intensificando su ofensiva contra las estructuras que promueven la criminalidad, con un trabajo coordinado, legítimo y permanente en favor del bienestar de los colombianos».