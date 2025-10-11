Muere la leyenda de cine Diane Keaton, ganadora de un Oscar

–(Imagen @Diane_Keaton). La actriz estadounidense Diane Keaton falleció en el estado de California a sus 79 años, confirmó este sábado el portavoz de su familia a la revista People sin aportar más detalles.

Los allegados a la legendaria actriz han pedido privacidad en este difícil momento.

Keaton debutó en Hollywood con Lovers and Other Strangers (Amantes y otros extraños) en 1970. Su extensa filmografía incluye un papel en El Padrino, filme en el que interpretó a la esposa de Al Pacino, y numerosos éxitos de Woody Allen, con quien mantuvo una gran amistad tras haber sido durante mucho tiempo su compañera, musa y actriz favorita.

Su papel protagónico en Annie Hall, una comedia romántica de este director neoyorquino, le valió el Premio Óscar a la Mejor Actriz en 1978. Además, recibió tres nominaciones por Reds, película estrenada en 1981, Simple Secrets (1996) y Anything’s Gotta Give (Alguien tiene que ceder) en 2003.

La actriz continuó actuando hasta mucho más allá de sus 70 años. Destaca su participación en Book Club (El club del libro), en 2018, en la que interpretó a una jubilada, así como en Poms (Mejor que nunca), en 2019.

The next chapter is all about new experiences! Make a date to see #BookClub in theatres May 18! Get tickets: https://t.co/UQak8F3LfP pic.twitter.com/QHlWc0Zrrm — Book Club (@BookClub) May 8, 2018



La actriz nació en 1946 en la ciudad de Los Ángeles. Desde la infancia mostró sus dotes actorales y participó en obras de teatro en la secundaria. Más adelante, abandonó los estudios de arte dramático para mudarse a Nueva York, donde en 1968 fue seleccionada para el musical ‘Hair’ de Broadway.

Un año después protagonizó la obra ‘Play it again, Sam’ de Woody Allen también en Broadway, papel por el que recibió una nominación a los premios Tony. En 1970 debutó en el cine con la película ‘Lovers and other stranger’.

Keaton nunca se casó, pero adoptó dos hijos en 1996 y 2001. En los últimos años, era una personalidad muy activa en redes sociales, donde publicaba detalles de su vida, su carrera y sus amistades. (Información RT).