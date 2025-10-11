    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 11 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 11 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 4357 – La 5ta 1 – Tarde 7403 – La 5ta 4

    Culona
    Día 9435 – Noche

    Astro Sol
    0898 – Signo Escorpión

    Paisita
    Día 7683 – La 5ta 8 – Noche

    Chontico
    Día 3683 – La 5ta 6 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 3072 – La 5ta 2 – Noche

    Sinuano
    Día 6952 – La 5ta 0 – Noche

    Cash Three
    Día 844 – Noche

    Play Four
    Día 1247 – Noche

    Samán
    Día 9595

    Caribeña
    Día 9022 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 3543 – La 5ta 0 – Noche

    Fantástica
    Día 9001 – La 5ta 2 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3475 – La 5ta 5 – Tarde 3516 – La 5ta 4

    Ariel Cabrera
