Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 11 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 11 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 4357 – La 5ta 1 – Tarde 7403 – La 5ta 4
Culona
Día 9435 – Noche
Astro Sol
0898 – Signo Escorpión
Paisita
Día 7683 – La 5ta 8 – Noche
Chontico
Día 3683 – La 5ta 6 – Noche
Cafeterito
Tarde 3072 – La 5ta 2 – Noche
Sinuano
Día 6952 – La 5ta 0 – Noche
Cash Three
Día 844 – Noche
Play Four
Día 1247 – Noche
Samán
Día 9595
Caribeña
Día 9022 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 3543 – La 5ta 0 – Noche
Fantástica
Día 9001 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 3475 – La 5ta 5 – Tarde 3516 – La 5ta 4