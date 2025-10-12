Gobierno garantiza abastecimiento de energía en la región Caribe; descarta riesgo de apagones

–El Ministerio de Minas y Energía confirmó que el abastecimiento de energía en la región Caribe está garantizado y que no existe riesgo de apagones ni racionamientos, gracias a la coordinación entre Ecopetrol, los productores de gas y las plantas térmicas del país.

Durante una visita técnica a Termocandelaria, la ministra encargada Karen Schutt verificó la operación de las plantas térmicas que respaldan el sistema eléctrico de la costa.

“Estamos garantizando, minuto a minuto, junto con Ecopetrol, los productores de gas y los generadores térmicos, que haya disponibilidad suficiente para cubrir la demanda energética de la región Caribe”, aseguró la ministra.

Verificamos en terreno el funcionamiento de Termoflores, en Barranquilla, como una de las plantas térmicas que respalda el sistema eléctrico de la región Caribe. Durante el mantenimiento programado de la regasificadora SPEC, que culmina el próximo 14 de octubre, el Gobierno del…



El Ministerio, junto con la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética (CACSSE), realiza un monitoreo permanente del sistema durante el mantenimiento programado de la regasificadora SPEC, asegurando la continuidad del servicio.

Ecopetrol y los generadores térmicos han garantizado el suministro de gas a plantas como Termocandelaria, TEBSA, TermoFlores, TermoNorte, TermoGuajira y Proeléctrica, lo que permitió que en las pruebas más recientes el sistema respondiera de forma estable.

El Gobierno nacional prevé que, tras la culminación de los trabajos en SPEC el martes 14 de octubre, el sistema opere con total normalidad y continúe fortaleciendo la seguridad energética del país.