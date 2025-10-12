Maduro insulta a María Corina Machado: «Bruja demoníaca»

–Al romper tácitamente su silencio sobre el Premio Nobel de Paz, Nicolás Maduro insultó este domingo a María Corina Machado, señalando que «un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona», sin mencionarla directamente y sin pronunciarse sobre el galardón.

El chavismo suele referirse a la líder opositora como «la sayona», en referencia a un ánima del folklore venezolano que, como la dirigente, es de tez blanca y cabello negro y liso.

«Nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía», afirmó en un acto por el Día de la Resistencia Indígena.

Machado apoya las maniobras militares estadounidenses en el Caribe y ha dedicado el Nobel «al pueblo sufriente de Venezuela». Pero también al presidente estadounidense Donald Trump, que aspiraba igualmente al galardón.

Según dijo a Fox News el sábado, Trump se «merece» el premio «porque no solo se ha involucrado en solo unos meses en resolver ocho guerras. Sino que sus acciones han sido decisivas para tener a Venezuela ahora en el umbral de la libertad».

La Casa Blanca criticó el viernes al comité del Nobel afirmando que «demostró que antepone la política a la paz». Esto al no otorgarle el premio al líder republicano.

Maduro, participó este domingo en un marcha en Caracas con motivo de la conmemoración de los 533 años del Día de la Resistencia Indígena. «Soy Nicolás Maduro, indio brazo duro, hijo de Guaicaipuro, hoy llovió, trono, y ni la lluvia, ni los truenos para la energía de un pueblo a ser libres, aquí estamos en Caracas la rebelde, la de los abuelos indios que dejaron el sello por siempre: La Ciudad de los Caracas, Caribes de sangre y estirpe», expresó en su discurso. Y envió un saludo las comunidades indígenas de diversas regiones de Venezuela, haciéndolo extensivo a todos los pueblos de América, desde México hasta la Patagonia.

En su intervención en el marco de la conmemoración de Día de la Resistencia Indígena y de la Ofensiva Permanente, Maduro instruyó al Comandante General de la Milicia Bolivariana, MG Orlando Ramón Romero Bolívar, a profundizar y expandir la Milicia Bolivariana Indígena en todo el territorio nacional.

En este mismo contexto, consideró oportuno que se «conformen Brigadas Milicianas Internacionalistas de los pueblos indígenas de nuestra Suramérica para venir a defender Venezuela si fuese necesario».

«La orden está dada. A ganar la paz, a ejercer la soberanía permanente en nuestro territorio y mares y defender el derecho a la vida del pueblo humilde, del pueblo de a pie, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestra juventud. Defender el derecho a la vida que se ha ganado esta tierra con heroicidad al paso de los años», precisó en referencia al asedio de los Estados Unidos sobre Venezuela.

la conformación de las brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de Suramérica, para venir a defender a Venezuela, si fuese necesario, a través de las Milicias Bolivarianas indígenas”.

Dijo haber recibido cartas “de varios pueblos originarios de nuestra América, dispuestos a guerrear por defender la República bolivariana de Venezuela, la patria de Guaicaipuro y Bolívar”.

Sin embargo, reafirmó el carácter pacífico del pueblo venezolano. «Somos un pueblo que amamos, añoramos y disfrutamos la paz y si quieres la paz, prepárate para ganar la paz, con la unión militar-popular-policial, con la unión nacional permanente. La orden está dada: ejercer la soberanía en nuestros territorios y mares”, precisó.

Además señaló que «hoy, una vez más, estamos viendo la confrontación entre dos mundos: el mundo de ellos, los imperialistas, con sus ambiciones, con su racismo, con su supremacismo fracasado, decadente, derrotados y nosotros desde acá con nuestra resistencia milenaria victoriosa, avanzando en la diversidad cultural, en el mestizaje profundo de nuestras raíces». (Información DW).