Trump: La guerra entre Israel y Hamás «ha terminado»

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo desde el Air Force One, de camino a Tel Aviv, que la guerra entre Israel y Hamás «ha terminado».

«La guerra ha terminado. La guerra ha terminado, ¿lo entienden?», aseguró Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio. Además, afirmó que la nueva administración de Gaza comenzaría a trabajar «muy rápidamente».

El mandatario hizo esta declaración tras ser preguntado sobre un comentario del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien sugirió que las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza no habían terminado por completo.

Trump, que se reunirá con las familias de los rehenes este lunes y posteriormente dará un discurso ante el parlamento israelí (knéset), también dijo que cree que el alto el fuego en Gaza se mantendrá.

En ese sentido, el republicano anotó que una de las razones por las que cree que el acuerdo se mantendrá es porque la gente está «cansada» del conflicto.

Durante una larga rueda de prensa con los medios desde el avión presidencial, el mandatario dijo que ahora las dos partes del conflicto «están felices».

El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de violencia.

«Todos están felices, ya sean judíos, musulmanes o países árabes, todos los países están bailando en las calles. Y es un momento que no creo que se vuelva a ver», apuntó el mandatario.

Trump también tiene previsto viajar a Egipto, donde él y el presidente Abdel Fattah el-Sisi encabezarán una cumbre para debatir el proceso de paz en Gaza con más de 20 países.

El pasado viernes, tras más de dos años de severos bombardeos del enclave palestino por las Fuerzas de Defensa de Israel, entró en vigor el alto el fuego entre Hamás e Israel. El avance diplomático se produjo tras varios días de negociaciones indirectas con mediación internacional y gracias a los esfuerzos de Trump.

Además, Israel y Hamás se preparan para un intercambio de rehenes y prisioneros como prevé la primera etapa del plan de paz del presidente estadounidense. El pacto también contempla la retirada de las tropas israelíes de la zona hasta una línea acordada.

La primera parada de Trump será Tel Aviv, donde mantendrá un encuentro con las familias de los rehenes y dará un discurso público ante los legisladores del país hebreo en la Knéset (el Parlamento de Israel).

Luego se dirigirá a la ciudad egipcia de Sharm El Sheikh, donde se llevará a acabo una Ceremonia de Paz en Oriente Medio para formalizar el acuerdo de paz en Gaza.

La ofensiva militar israelí en Gaza comenzó en respuesta al ataque lanzado el 7 de octubre de 2023 por parte del grupo islamista palestino Hamás, considerado terrorista por la Unión Europea y otros países.

Ese ataque dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la agencia AFP basado en datos israelíes. La guerra israelí en Gaza ha matado al menos a 64.700 palestinos, mayoritariamente civiles, de acuerdo al Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables. (Información DW y RT).