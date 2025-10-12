Sin complicaciones se produjo la implosión que demolió los puentes de las Américas con calle 13 en Bogotá

–Tal como estaba previsto, aunque con un retraso de 30 minutos, se produjo este domingo la implosión que demolió los puentes de la Avenida de las Américas con calle 13, en el sector de Puente Aranda, en el centro de la capital de la República. Sin embargo, las estructuras no cayeron totalmente; algunos pilares, con sus placas de pavimento, se mantuvieron en pie. Las detonaciones no provocaron efectos salvo algunos vidrios rotos, de acuerdo con el reporte inicial de las autoridades.

¿Lo vio? Así fue el momento exacto de la implosión de los puentes de Las Américas con calle 13. pic.twitter.com/EkvIXYOom9 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) October 12, 2025

El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, señaló que de manera exitosa se desarrolló la demolición controlada a través de implosión, de los puentes donde convergen la calle Sexta, las Américas, la calle 13 y la carrera 50.

Así se vivió desde el aire la implosión controlada de los puentes de la av. de Las Américas con calle 13, un hito para la transformación vial de Bogotá. pic.twitter.com/SSq8U58cRL — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) October 12, 2025

En tan solo 11 segundos, después de la detonación, cayeron los puentes. De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), su retiro completo tomará cerca de dos meses, mientras que por métodos convencionales este proceso podría tardar cerca de un año.

Desde el aire, registramos el momento exacto de la implosión de los puentes de la calle 13 con av. de Las Américas. pic.twitter.com/iDNrBY5mOw — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) October 12, 2025



De esta manera se minimizaron daños, se optimizarán tiempos y se facilitará la limpieza con una reducción significativa de escombros.

Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), se estima que la implosión generó 7900 m³ de residuos de construcción y demolición (RCD) (concreto y asfalto), que serán reutilizados en la misma obra.

Sobre el proyecto que se desarrollará en el sector, el IDU destacó que este contempla una nueva intersección de tres niveles:

-El primer nivel: una glorieta en el suelo, de 200 metros de diámetro, con 3 carriles para tráfico mixto, que permitirá la conexión con todas las vías que confluyen en este punto.

-El segundo: una glorieta de 100 metros de diámetro, exclusiva para TransMilenio, que conectará la actual Troncal de la calle 13 con las troncales de Las Américas y La Nueva 13.

-En el tercer nivel: se construirán 2 puentes para vehículos particulares de 520 metros y 3 carriles cada uno, que conectarán la avenida de Las Américas entre los sentidos occidente-oriente.

Además, el Tramo 1, tendrá 3 semideprimidos peatonales, 2 km de ciclorruta y más de 100 mil m² de espacio público, de los cuales casi la mitad serán de zonas verdes.

